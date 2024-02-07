Başak Demirtaş'tan Sürpriz 'İstanbul' Kararı: İBB Adayı Olacak mı?
Başak Demirtaş'tan Sürpriz 'İstanbul' Kararı: İBB Adayı Olacak mı?
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını duyurdu.
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Adaylık açıklaması günlerdir tartışma konusu olan Başak Demirtaş, adaylıktan çekildiğine ilişkin beklenen yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada "Bununla birlikte gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" ifadesine yer verildi.
Başak Demirtaş "Partimizin resmi açıklamaları dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini, hiçbir spekülasyona prim verilmemesini özellikle rica ediyoruz" dedi.
Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olmayacağını duyurmasının ardından bir açıklama da DEM Parti'den geldi. DEM Parti açıklamasında da, Demirtaş'ın vurgu yaptığı gibi, kararın ortak bir iradeyle alındığı ifade edildi. "Başak Demirtaş'a katkılarından ötürü olanca güvenimizle teşekkür ediyor, sürecin bundan sonraki kısmında da destek sunmaya devam edeceğini biliyoruz" diyen DEM Parti, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmıştır. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım’la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."
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