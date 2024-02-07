İstanbul İçin Nefes Nefese Yarış: 'Bir Anket Yaptırdık, İlk Datalar Geldi'
İstanbul İçin Nefes Nefese Yarış: 'Bir Anket Yaptırdık, İlk Datalar Geldi'
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günlere kala gazeteci Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerle konuştuğunu ve Başak Demirtaş'ın olası adaylığının tabloyu nasıl etkileyebileceğini sordu. Erdinç, aldığı dikkat çeken yanıtları tek tek açıkladı.
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Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hız kazandırdı. AK Parti, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.
DEM Parti ise son kararını 9 Şubat'ta açıklayacağını duyurdu. Ancak partide öne çıkan isimler arasında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da var. Başak Demirtaş'ın isminin konuşulması kulisleri epeyce hareketlendirdi.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerle konuştuğunu ve Başak Demirtaş'ın olası adaylığının tabloyu nasıl etkileyebileceğini sordu. Gazeteci Erkin, aldığı yanıtları ''İmamoğlu, “Sevgililer Günü’nde” sahaya iniyor'' başlıklı yazısında şöyle paylaştı:
"Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Başak Hanım da aday olacak diye tası tarağı toplayacak halimiz yok. Yine de hem DEM hem İYİ Parti hem de AKP’den oy almak için çalışacağız. Büyükşehirde hedeflediğimiz oyu da alacağımızı düşünüyoruz. Şu anda ilk veriler bunu gösteriyor. Bir anket yaptırdık. İlk datalar geldi. Orada Başak Hanım da var.''
''Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, Daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4'te kalırdı. Başak Hanım'ı da yüzde 3'lere çekmek gerekiyor."
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Başak Demirtaş seçime kadar %48'i yakalar gibi geliyor bana. Tabii ittifak halinde CHP'nin %4'ünü atlamamak gerekiyor. AKP'nin adayının RP karşısındaki gücün... Devamını Gör