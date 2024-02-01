İstanbul Seçim Anketi! Yaptırdığı Anketin Sonucunu Açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?
İstanbul Seçim Anketi! Yaptırdığı Anketin Sonucunu Açıkladı: Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu Önde?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala AK Parti İBB Adayı Murat Kurum yaptırdığı son anket sonucuna göre önde olduğunu duyurdu.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB seçimi için yaptırdığı son anketin sonuçlarını paylaştı.
umhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, TV100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.
Kurum, aday olduktan hemen sonra yaptırdığı ankette iki puan geride olduğunu belirterek, “Şu an biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle” dedi. “Mevcut yönetim kendisini dağların tepesinde görüyor, 8-10 puan önde görüyoruz tavrındalar. Kendilerini farklı konuma oturtmaya çalıştılar. İstanbul'a odaklanmadıkları için farklı meselelerin peşinden koştular” diyen Kurum, yaptırdığı anketle ilgili bilgileri de paylaştı.
“Lansmandan 1 hafta önce anket yaptırdım. Biz adaylıktan sonra anket yaptık 2 puan gerideydik. Şu an biz 1,5 puan öndeyiz. Bu CHP'nin yaptırdığı ankette de böyle. Bu yaptığımız ankette DEM Parti ve YRP aday gösteriyor. Biz rehavete kapılmadan tüm İstanbullularla birlikte 31 Mart'ta gerçek belediyecilik vizyonuyla eserlerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul buna hazır. El birliği içerisinde 31 Mart'ta bir zaferi kutlayacağız.”
"Başak Demirtaş'ın adaylığı seçimi nasıl etkiler" sorusuna ise Kurum "Biz açıkçası kimin kimle ittifak kuracağına odaklanmıyoruz. Biz İstanbul'un meselelerine odaklanıyor. Ne olursa olsun 31 Mart akşamı bu başarıyı İstanbullular ile birlikte yakalayacağız" yanıtını verdi.
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