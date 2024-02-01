Seçim Öncesi Büyük İddia: HÜDA PAR, Hizbullah'ın İmamı Cemal Çınar'ı Aday Gösterdi
Seçim Öncesi Büyük İddia: HÜDA PAR, Hizbullah'ın İmamı Cemal Çınar'ı Aday Gösterdi
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Hilvan’da görevli imamken Çınar'ın Hizbullahçı olmayan imamları bıçakla korkutup kaçırdığı, bölgede terör örgütü propagandası yaptığı öne sürüldü.
HÜDA PAR, belediye başkanlıklarına Hizbullahçı adayları göstermeye devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre 1984-2000 yılları arasında imam olarak görev yapan Çınar, Hilvan’ın Alakonak köyünde imam olarak Hizbullah propagandası yapmakla gündeme gelmişti. Çınar, Mart 1998’de Hizbullah’a yönelik operasyonda “propaganda ve ajitasyon faaliyeti ile örgüte taban oluşturmak” gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Dönemin Emniyet Genel Müdürü Salih Tuzcu, Çınar’a ve bölgedeki örgütlenmeye ilişkin aynı tarihte gazetelere yaptığı açıklamada, “Camilerde ders vererek, örgüte taban oluşturmaya çalışıyordu. Hoşlarına gitmeyen, kendilerinden olmayan cami imamlarını döverek, bıçakla korkutarak ilçe dışına atmışlar ve camilerde ders vermeye başlamışlar. Bu örgüt, devleti bölmek ve parçalamak, dini siyasete alet ederek propaganda yapmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.
Hizbullah ana davasında da yargılanan Çınar, 2013’te Hizbullah’ın askeri kanat sorumlusu Hacı İnan, örgütün propaganda dergisi “İnzar”ın yazarlarından Mehmet Göktaş ile “Hizbullah terör örgütü üyesi olmak” suçunu işledikleri sabit olmadığı için beraat etmişti.
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