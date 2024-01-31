AK Partili Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Çıkış: ''Başak Demirtaş'a Terörist Diyenler Bugün Başak Hanım Diyor''
AK Partili Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Çıkış: ''Başak Demirtaş'a Terörist Diyenler Bugün Başak Hanım Diyor''
AK Partili Şamil Tayyar, partisini hedef alarak Başak Demirtaş'a ilişkin dikkat çeken bir hamlede bulundu. Tayyar, 'Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar. Ne değişti?'' diye sordu.
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HDP'nin Eski Genel Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için DEM Parti'ye başvuru yapması, ortalığı epeyce karıştırdı. AK Parti kulislerinden gelen tepkiler ise dikkat çekti.
AK Parti'nin eski MKYK üyelerinden Şamil Tayyar partisini hedef alarak açıklamalarda bulundu.
AK Partili Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılında Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan cinsiyetçi paylaşımdan rahatsızlığını dile getirmesi nedeniyle karşılaştığı tepkileri hatırlatıp "Dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le birlikte Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medyadaki çirkin ve ahlaksız paylaşımlara ‘insani’ olarak tepki gösterdiğimizde linç edilmiştik. Sözümona bizim mahallede…10 binin üzerinde twit atılmış, inanılmaz küfür ve hakarete maruz kalmış, hatta teröristlerle ilişkilendirilmiştik! Yönlendiren ‘merkez’ de belliydi aslında" diye yazdı.
Tayyar, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi bakıyorum, o gün bize hakaret ederken Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar. Ne değişti? Adaylığı siyaseten işimize geldiği için mi? İlkelerinizi ‘konjonktürel’ tanıma tabi tutarsanız, böyle savrulur, samimiyetinizi kaybeder, güven inşa edemezsiniz. O gün ‘insani duruş’ sergilenebilse, bugünkü tavır sırıtmazdı. Onun için ‘ilkeli siyaset’ diyoruz, demeye devam edeceğiz.''
İşte o paylaşım:
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