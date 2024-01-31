AK Partili Şamil Tayyar'dan Dikkat Çeken Çıkış: ''Başak Demirtaş'a Terörist Diyenler Bugün Başak Hanım Diyor''

AK Partili Şamil Tayyar, partisini hedef alarak Başak Demirtaş'a ilişkin dikkat çeken bir hamlede bulundu. Tayyar, 'Başak Demirtaş için ‘terörist’ diyenler bugün ‘Başak hanım’ diye hitap ediyor, ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunuyor, ‘terörist’ sıfatını anmıyorlar. Ne değişti?'' diye sordu.