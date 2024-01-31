Doğu Ekspresi Araca Çarptı! Demiryolu 1 Saatliğine Ulaşıma Kapandı: Araçtaki 3 Kişi Şans Eseri Kurtuldu
Doğu Ekspresi Araca Çarptı! Demiryolu 1 Saatliğine Ulaşıma Kapandı: Araçtaki 3 Kişi Şans Eseri Kurtuldu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinden geçen Doğu Ekspresi treni ticari araca çarptı. Araçtaki 3 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, demiryolu 1 saatliğine ulaşıma kapatıldı.
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen kazada 49 yaşındaki Z.K. idaresindeki ticari araç, iddiaya göre bariyerler kapanmak üzereyken karşıya geçmek istedi.
Bu sırada Kayseri istikametinden Sivas istikametine giden Doğu Ekspresi, hafif ticari araca çarptı. Aracın ön kısmı trenin çarpmasıyla koparken, araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Tren çarpışmanın ardından 100 metre sonra dururken, kaza nedeniyle Kayseri-Ankara ve Kayseri-Sivas demiryolu ulaşıma kapandı. Polis ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından tren, 1 saat sonra yoluna devam etti. Maddi hasarın oluştuğu araç ise, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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