Resmi Gazete'de Yayımlandı: Limon Sosuna Yasak Geldi
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Limon Sosuna Yasak Geldi
Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünlerin yurt içinde satışına yasak geldi. Karar yıl sonunda uygulanmaya başlayacak.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.
Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.
Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak. İşte o karar:
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