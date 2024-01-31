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Resmi Gazete'de Yayımlandı: Limon Sosuna Yasak Geldi

Resmi Gazete'de Yayımlandı: Limon Sosuna Yasak Geldi

Resmi Gazete
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 08:46

Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünlerin yurt içinde satışına yasak geldi. Karar yıl sonunda uygulanmaya başlayacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak. İşte o karar:

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak. İşte o karar:
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