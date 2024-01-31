Metin Şentürk'ten Sevenlerine Kötü Haber: Evinde Talihsiz Kaza Geçirdi
Metin Şentürk'ten Sevenlerine Kötü Haber: Evinde Talihsiz Kaza Geçirdi
Şarkıcı Metin Şentürk'ten sevenlerine kötü haber geldi. Şentürk, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ayağını çatlattı.
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Ayağı alçıda olan videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Metin Şentürk, “Sizlerin duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım” dedi.
Şarkıcı, müzisyen ve oyuncu Metin Şentürk, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. 57 yaşındaki Şentürk, evinde başına gelen kaza neticesinde ayağını çatlattığını duyurdu.
Yaşadığı talihsiz kaza hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Metin Şentürk, “Küçük bir aksilik yaşadım, ayağımda bir çatlak oluştu, burkulma oldu ama sıkıntıları eğlenceye çevireceğiz” ifadelerini kullandı.
Ayağı alçıya alınan Şentürk, kazayla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Instagram’dan bir video paylaşan ünlü isim, altına şu notu düştü:
“Kıymetli dostlarım, geçirdiğim küçük kazanın neticesinde ayağımda küçük bir çatlak oluştu. Sizleriniz duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var; yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum.”
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Metin Şentürk’ün paylaşımına kısa sürede onlarca yorum geldi. Takipçileri peş peşe ‘geçmiş olsun’ mesajlarını paylaştı.
İşte o paylaşım:
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