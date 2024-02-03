Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a Seçim Jesti: "Teşekkürler Orhan Baba"
Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a Seçim Jesti: "Teşekkürler Orhan Baba"
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere günler kala Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a sürpriz geldi. Şarkıcı Orhan Gencebay'dan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi.
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Orhan Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a "hediye" etti.
79 yaşındaki sanatçı Orhan Gencebay, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasında slogan olarak kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünün yer aldığı yeni bir şarkı yaptı.
Gencebay'ın Murat Kurum'a "hediye" ettiği belirtilen seçim şarkısına bir de klip çekildi. Klipte Kurum'un seçim kampanyasındaki ziyaretlerinden görüntüleri ve İstanbul'dan manzaralar kullanıldı.
Murat Kurum şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Orhan Gencebay'ın şarkısının sözleri ise şu şekilde:
"İstanbul İstanbul büyük aşkımsın. Seni çok seviyorum sen muradımsın. İstanbul İstanbul şimdi İstanbul. Sadece İstanbul yeniden İstanbul. Türkiye'mizin göz bebeğisin. Sen Allah'ın bizlere hediyesisin. Bütün dünyanın gözü var sende... Sen Rabbimin bizlere emanetisin. Her yanın cennetten bir köşe gibi. Sen iyinin güzelin alametisin. Dünyada bir eşin bir benzerin yok.''
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''Sen Allah'ın lütfu kerametisin... İstanbul İstanbul büyük aşkımsın. Seni çok seviyorum sen muradımsın. İstanbul İstanbul sen ne güzelsin.Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin. İstanbul dünyanın başkenti sensin. Sen tarihin en büyük efsanesisin. Türkiyem seninle gurur duyuyor. Ne mutlu sen hep bizimlesin. Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi... Saymakla bitmez ki eşin yok senin. Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin..."
İşte o paylaşım:
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