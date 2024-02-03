Dört Gözle Bekleniyordu! Bakan Duyurdu: Emekliye Ek Zam Ödeme Tarihi Açıklandı
Dört Gözle Bekleniyordu! Bakan Duyurdu: Emekliye Ek Zam Ödeme Tarihi Açıklandı
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye ek zamda ödeme tarihleri açıklandı.
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En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun ile birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. SSK ve Bağ-Kur zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Antalya'da katıldığı toplantıda, SSK emeklilerine 6 Şubat, Bağ-Kur'lulara 7 Şubat'ta maaş farkı yatırılacağını açıkladı.
Işıkhan, Antalya'da katıldığı 'İstişare Toplantısı'nda "Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibarıyla söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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