CHP'de Ortalık Karıştı: O İlçelerin Adayları Değişti!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gamze Yolcu Metin, yarıştan çekildi. Kısa bir süre sonra Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım’ın da yerine başka bir ismin PM’ye sunulacağı öğrenildi.