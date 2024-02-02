CHP'de Ortalık Karıştı: O İlçelerin Adayları Değişti!
CHP'de Ortalık Karıştı: O İlçelerin Adayları Değişti!
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinden belediye başkan adayı olarak gösterdiği Gamze Yolcu Metin, yarıştan çekildi. Kısa bir süre sonra Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım’ın da yerine başka bir ismin PM’ye sunulacağı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günlere kala CHP’de aday mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iki ilçe için açıklanan isimlerin değiştirilmesine karar verildi.
O isimlerden biri de Gamze Yolcu Metin oldu. CHP, Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkan adayı olarak sürpriz isimle seçmenin karşısına çıkmıştı. Yoklamalarda isminin öne çıkmadığı iddia edilen buna rağmen CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül'ün listesinde yer aldığı için aday gösterildiği öğrenilen Gamze Yolcu Metin'in hayatına ilişkin detaylar olay olmuştu.
Metin'in geçmişte bir klipte zenneyle göbek attığı ortaya çıkarken kardeşi A.Y'nin ise dolandırıcılıktan birçok dosyasının bulunduğu öğrenildi. Gamze Yolcu Metin'e yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine bugün adaylıktan çekildiğini duyurdu. Metin, adaylıktan çekilmesine rağmen sahalarda olacağını, partisinin bayrağını taşımaya devam edeceğini de ifade etti.
Değiştirilen bir diğer isim de Çiğli İlçe Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Uygar Yıldırım oldu. Adaylığı Çiğli’de tepkilere neden olmuştu. MYK’da bu konuda yapılan değerlendirmeler sonrasında aday değişikliğinin PM’ye sunulmasına karar verildi. Bu kapsamda Yıldırım’ın yerine Onur Emrah Yıldız’ın PM’ye sunulacağı öğrenildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı. Bugün saat 15’te başlayan toplantıda şu ana kadar belirlenmeyen ilçe belediye adaylıkları masaya yatırıldı. Bu kapsam bazı seçim bölgelerinin adaylarının PM’ye sunulması karar verildi. İstanbul’da Kadıköy ile Avcılar gibi ilçelerin de aralarında bulunduğu ve açıklanmayan ilçe belediye başkan adayların bir sonraki MYK’ya kaldığı öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aynı şekilde Bursa Nilüfer ve Ankara Çankaya adaylıkları da haftaya yapılacak MYK’ya kaldı.Bugünkü MYK’dan çıkan isimler daha sonra sunulacak Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacak. MYK’dan geçen ve PM’ye sunulacak adaylar ile ilçe seçim bölgeleri şöyle:
Altı saate yakın süren MYK toplantısı, saat 19’da bitti. Kısa bir aranın ardından da PM toplantısı başladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Her zaman söylüyorum, olmaz abi, CHP den bi pok olmaz
Ak partiden Bi pok oluyor yani, koyun