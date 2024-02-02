RTÜK Bu Sefer de Güldür Güldür Show İçin Harekete Geçti: "Gazilere Dil Uzatan Bu İnsanları Kınıyorum"
RTÜK Bu Sefer de Güldür Güldür Show İçin Harekete Geçti: "Gazilere Dil Uzatan Bu İnsanları Kınıyorum"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show'daki bir skeçte yer alan gazilerle ilgili ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında açıklamalarda bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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Esra Erol, seda sayan,nur viral vb. Programları yayından kaldırın
RTÜK kapatılsın!
Skeçte gazilerle mi dalga geçilmiş ben geçen hafta izledim neden öyle bir şey görmedim. Orda ünlümsü kadın ve onlar gibi olanlarla dalga geçildi ama yine mal... Devamını Gör