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Bu Nasıl Vicdan: Köpeği Çaldı, Eziyet Edip Videosunu Sahibine Yolladı

Bu Nasıl Vicdan: Köpeği Çaldı, Eziyet Edip Videosunu Sahibine Yolladı

Kırşehir Köpek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 21:28

Hayvanlara yönelik eziyetin önü bir türlü alınamıyor. Kırşehir’de bir kişi çaldığı köpeğe eziyet edip, o anları cep telefonuyla kaydettikten sonra köpeğin sahibine gönderdi.

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Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir’de yaşandı. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti. Bu anları da cep telefonuna kaydederek, köpeğin sahibine gönderdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kırşehir’de yaşandı. Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan, iddiaya göre çaldığı köpeğe tokat atıp boğazını sıkarak eziyet etti. Bu anları da cep telefonuna kaydederek, köpeğin sahibine gönderdi.

Köpeğin sahibinin, görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Karim Gholami Aslan olduğunu tespit etti. Aslan, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Köpeğin sahibinin, görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, olayın şüphelisinin Karim Gholami Aslan olduğunu tespit etti. Aslan, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aslan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, şiddet uygulanan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

İşte o anlar:

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