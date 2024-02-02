Beşiktaş'a Bağımsız Aday Olan Nasuh Mahruki: ''İstifa Etmek Zorunda Kalıyorum''
Beşiktaş'a Bağımsız Aday Olan Nasuh Mahruki: ''İstifa Etmek Zorunda Kalıyorum''
CHP'den aday gösterilmeyen Nasuh Mahruki, yerel seçimlere bağımsız olarak gireceğini açıkladı.
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Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Nasuh Mahruki “Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmek zorunda kalıyorum” diye yazdı.
İstanbul'da CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı olan Ali Nasuh Mahruki, aday gösterilmemesine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Kendime yol gösterici olarak benimsediğim ve savunduğum Atatürk’ün mirası Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimciliği kendisine şiar edinmiş olan kurucu partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum" diyen Mahruki sözlerine şöyle devam etti:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkan seçildi kurultayda ön seçim sözü verildiğini söyleyen Mahruki, "Beşiktaşlılarımızın gözünde, Kurultay’da söylendiği gibi gerçek bir halkçı değişimin nasıl canı gönülden istendiğini gördüm. Kurultay’da söz verildiği halde önseçim veya eğilim yoklaması yapılmaması, yapılan anketlerin sonuçlarının seçmenlerle açık ve şeffaf olarak paylaşılmaması, seçilen belediye başkan adaylarının önemli bir kısmının seçmenlerin büyük çoğunluğunu mutsuz etmesi, üzerinde düşünülmesi gereken, ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli bir konudur" diye yazdı.
Bağımsız aday olmaya karar verdiğini açıklayan Nasuh Mahruki şöyle devam etti: "Başkan olmak için değil, sizlerle birlikte rol model belediyecilik için yola çıkıyoruz. Gelecek güzel günlerin nüvesini oluşturacak değişim göreceksiniz Beşiktaş'tan başlayacak. Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek zorunda kalıyorum. Ancak bu ayrılık zorunlu bir geçici süreçtir ve bağımsız adaylık sürecim sona erdiğinde, elbette ki Altı Ok ilkelerinin partisi olan partime tekrar dönmeyi arzulamaktayım."
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İşte o paylaşım:
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