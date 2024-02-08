Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Barzani ile Erbil'de Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Barzani ile Erbil'de Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'taki resmi temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil kentinde bir araya geldi.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.
Bağdat sonrası Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da yer aldığı heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Görüşmede, terörle mücadele, Türkiye'nin Irak sınırındaki PKK terör örgütü varlığı ile son dönemde yaşanan terör saldırıları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Bakan Güler ve beraberindeki heyet dün de Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Irak Savunma Bakanı ile terör gündemli görüşmeler gerçekleştirmişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile de görüştü.Bakanlıktan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de, KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulurken, Bakan Yaşar Güler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da iletti."
Görüşmeye ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından paylaşıldı:
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Sorarlarsa CHP barzaniyle kol kola dersiniz
Tilkiye, kümese bekçi olur musun demişler gülmekten ölmüş!
simdi bu barzani denilen adam kim neden görüşüyorsun biri bana barzaninin kim olduğunu soylermi