Acı Tablo! 10 Günde 10 İşçi Hayatını Kaybetti: ''Cinayetler Her Gün Gazete Sayfalarında Yer Alıyor”

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre,Bu işçilerin arasında 13 katlı bir inşaatta çalışırken yüksekten düşerek ağır yaralan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) öğrencisi 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz da bulunuyor. İSİG Meclisi’nin ocak ayı raporuna göre ise geçen ay yaşamını yitiren 158 işçiden 25’i yüksekten düştü.