Acı Tablo! 10 Günde 10 İşçi Hayatını Kaybetti: ''Cinayetler Her Gün Gazete Sayfalarında Yer Alıyor”
Acı Tablo! 10 Günde 10 İşçi Hayatını Kaybetti: ''Cinayetler Her Gün Gazete Sayfalarında Yer Alıyor”
İşçi cinayetlerine neredeyse her gün bir yeni daha ekleniyor. Önlenebilir nedenlerle insanlar çalışırken hayatlarını kaybedebiliyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre son 10 günde 10 işçi çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitirdi.
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2023 iş cinayetleri raporuna göre ise 2023’te ölen 1932 işçinin 259’u yüksekten düşme nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yaşanan kazalara ilişkin açıklamalarda bulunan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendika (İYİ-SEN) Genel Başkanı Hasan Kırlangıç, “Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı birçok ülkeye göre daha ileride fakat uygulamada sıfırız. İnşaatlarda işçiyi korumak için kullanılan güvenlik halatları maliyet açısından ve alan açısından verimi azalttığı için işveren bunu tercih etmiyor. Bu nedenle de bu cinayetler her gün gazete sayfalarında yer alıyor” dedi.
Kırlangıç, sözlerini şöyle devam etti: “Son zamanlarda inşaat işçilerine yönelik ‘60 bin lira maaş veriyoruz, işçi bulamıyoruz’ gibi haberler dolanıyor. İnşaat işçisinin iş güvenliği yok, meslek olarak bile görülmüyor. Her gün ölen bir sektörden bahsediyoruz. Bir maden kazasında toplu ölümler olduğu için gündem olunuyor fakat inşaat sektöründe yaşanan cinayetler gündem olmuyor.”
İSİG Meclisi dün ocak ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı. MESEM’li çocuk işçiler, Akkuyu Nükleer Santralı’ndaki menenjit salgını ve şantiye yangınlarına dikkat çekilen rapora göre yılın ilk ayında 158 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. 158 işçiden 7’sinin 18 yaş altı çocuk işçi olduğu belirtildi. Rapora göre en çok ölüm inşaat işkolunda meydana geldi.
11 deprem ilindeki inşaatların başlamasıyla inşaat işkolundaki işçi ölümleri haberlerinin arttığı vurgulandı. Yaşamını yitiren işçilerin 28’i ezilme ve göçük nedeniyle hayatını kaybederken, bu nedenleri trafik kazası, yüksekten düşme, kalp krizi ve beyin kanaması takip etti.
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