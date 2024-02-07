Bir Seçil Erzan Vakası Daha! Yüksek Kâr Vaadiyle Büyük Vurgun: Holding Sahibi Kayıp

Bir Seçil Erzan vakası daha gündeme geldi. İzmir'de yüksek getiri vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı iddia edilen Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, kayıplara karıştığı öğrenilirken, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.