Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kritik 'Hatay' Uyarısı: "Hatay'ın Depremi Hâlâ Duruyor"
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kritik 'Hatay' Uyarısı: "Hatay'ın Depremi Hâlâ Duruyor"
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Hatay'ı işaret ederek kritik uyarılarda bulundu. ''Hatay bu kadar yıkıma rağmen ucuz atlattı'' diyen Ercan, ''Çünkü Hatay'ı daha büyük bir felaket bekliyordu. Tarihte öyle büyük depremler olmuştur ki Hatay'da 300 bin kişi öldürmüştür'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı Deprem Özel programının konuğu olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat depremlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hatay'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de, Adana'da, Malatya'da deprem olmadı. Depremin olduğu yer sadece Kahramanmaraş'' diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, sözlerine şöyle devam etti:
''Süreki Hatay'da deprem olacak ve bu 7.5'in üzerinde olacak diye dikte ettiğimiz bir olay vardı. Ama Hatay'da deprem olmadı. Deprem Hatay'ın doğusundan geçen ölü deniz kırığının en ucundaki küçük bir parçada oldu, Pazarcık denilen parçada...Bu bizim tahminlerimiz arasında yoktu, depremi Hatay'ın merkezinde beklerdik, tam ucunda oluştu. 7.8'lik deprem ucunda oluşunca buradaki gerginlik onun kuzeyindeki Doğu Anadolu kırığına sıçradı.''
6 Şubat depremlerinin olağanüstü bir olay olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, ''Bu çok olağanüstü bir olay; bir kırık diğer kırığa gerginlik aktardı. Doğu Anadolu kırığına geçince olağanüstü bir durum gerçekleşti ve Doğu Anadolu kırığı harekete geçti ve Malatya'ya doğru gerginlik büyük bir hızla gitti. Malatya odaklı bir deprem yoktu ancak bu ili yıktı. Ondan sonra beklenmedik bir olay daha oldu. Bu kez Doğu Anadolu kırığından geri dönerken bu kez Kahramanmaraş'ı yıktı'' dedi.
Depremden etkilenen illeri tek tek açıklayan Prof. Dr. Ahmet Ercan, ''Gerginlik ondan sonra Osmaniye'ye ve ordan da Kırıkhan'a geldi. Aslında bu illerin hiçbirinde deprem olmadı, sadece sarsıntı geldi. Gerginlik ondan sonra Amanos'a geçti ve Hatay'a giriş yaptı. Depremin gerginliği Hatay'ı yıktı ve bu kez gelip Defne'de durdu. Burada iki tane deprem oldu. Depremlerden biri Pazarcık'ta diğeri de Narlı'da oluştu. Daha sonra da bu gerginlik Adana'yı sarstı'' diye konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prof. Dr. Ahmet Ercan, ''Hatay'ın depremi hâlâ duruyor'' diyerek uyarılarda bulundu. Hatay'ın geçmişine bakıldığında büyük depremlerin meydana geldiği ve 300 bin kişinin öldüğünü kaydeden deprem uzmanı Ercan, sözlerine devam etti: '
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda