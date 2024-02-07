Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Kritik 'Hatay' Uyarısı: "Hatay'ın Depremi Hâlâ Duruyor"

'Hatay'ı yıkan kırık Amanos kırığıydı. Amanos kırığı bir deprem yaparak kırılmadı. Pazarcık'ta olan depremin etkisiyle kırıldı. Hatay'ın içerisinde geçecek bir deprem artık geçerli değil. Eğer Pazarcık depremi Amanos kırığını harekete geçirmeseydi, Hatay'da şu an 7.5 ile 8 büyüklüğünde bir deprem beklenecekti. Hatay bu kadar yıkıma rağmen ucuz atlattı, çünkü Hatay'ı daha büyük bir felaket bekliyordu. Tarihte öyle büyük depremler olmuştur ki Hatay'da 300 bin kişi öldürmüştür.''