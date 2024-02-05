2.5 Milyonluk Vurgun Yapıp Kaçan Holding Sahibinden Pişkin Savunma: 'O Çok Sevdiğiniz Paralarınız Yatacak'

İzmir'in Çiğli ilçesinde yüksek kar vaadi ile insanları dolandıran Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’ya 1 haftadır ulaşılamazken, Ocakçı'nın daha önce yayınladığı bir videoda paralarını isteyen vatandaşlara 'O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak' dediği görüldü.