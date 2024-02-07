4 Kez Doğum Yaptı, Bebekleri Hastaneye Bıraktı: 34 Yaşındaki Kadın İçin İki Yıla Kadar Hapis Cezası
4 Kez Doğum Yaptı, Bebekleri Hastaneye Bıraktı: 34 Yaşındaki Kadın İçin İki Yıla Kadar Hapis Cezası
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Denizli'de son dört yılda hastanede doğum yapıp, dört bebeği de terk eden Gülşen K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç sonrası iddianame hazırlandı.
İfadesinde, suç kastı olmadığını söyleyen Gülşen K.'ye, kurum bakımına alınması için dilekçe vermeden terk ettiği son bebek için 'koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan kimseyi kendi haline terk etmek suretiyle suç işlediği' gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
Gülşen K., 19 Ağustos 2023'te Denizli Devlet Hastanesi'nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından bebeğini hastaneden almadı ve hiçbir iletişim bilgisi de bırakmadan gitti. Bunun üzerine Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. İnceleme sonucunda rapor hazırlandı.
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