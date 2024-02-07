Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden Marmara Depremi İçin Rakam: "7'nin Üzerinde Bir Deprem Yaşayacağız"
Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden Marmara Depremi İçin Rakam: "7'nin Üzerinde Bir Deprem Yaşayacağız"
Olası Marmara depremine ilişkin açıklamlarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Bir gün kırılacak çünkü oraya enerji dolmaya devam ediyor. Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık' dedi.
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Olası Marmara depremine ilişkin peş peşe açıklamalarda bulunan uzmanlara Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de katıldı. Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.
KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in başkanlığında, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgedeki hareketliliğin değerlendirildiği toplantıya, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ile KRDAE Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken katıldı.Toplantıda 11 ili etkileyen depremin ardından geçen bir yıllık gelişmeler anlatılırken, beklenen İstanbul Depremi hakkında da bilgiler verildi.
"1900 yılından 6 Şubat depremlerinden bir gün öncesine kadar olan 4'ten büyük deprem sayısı 672'' diyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sözlerine şöyle devam etti:
''Yine bu bölgede 1900 yılından 6 Şubat tarihine kadar olan deprem toplam sayısına baktığınız zaman bu rakamda yaklaşık 40 bin civarında olduğunu görüyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar geçen sürede sadece bu bölgede 670 tane deprem meydana geldi. Yani 123 yılda olan deprem sayısını 6 Şubat depremlerinden sonra kaydettik. Dolayısıyla ne kadar büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz."
Günlük deprem sayısının 50 olduğuna dikkat çeken Haluk Özener, "Bölgede 6 Şubattan itibaren haftalık 4 bin deprem; artçı deprem sayısı bugün geldiğimiz noktada 300-350 civarına düşüyor. Yani günlük 50 civarında depremimiz var. Bu depremler bir süre daha devam edecek. 48 tane 5 ile 5.9 arasında, 3 tanede 6 ile 6.9 arasında artçı şokumuz, depremimiz var" dedi.
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Türkiye genelindeki fay hattı ve deprem istatistikleri hakkında bilgiler de veren Prof. Dr. Özener, ''Ülkemizde MTA'nın diri fay haritasına göre 500'ün üzerinde, 5 buçuk üzeri deprem üretebilecek diri fay var. Şimdi, faylar deprem üretebilecek ama her fay aynı, her uzunluktaki fay aynı sürede mi deprem üretiyor. Yani bir fayın 7 buçukluk deprem üreteceğini söylemek tek başına doğru ama tam bir bilgi değil'' diye konuştu.
''Ülkemizdeki yer kabuğu, yer değiştirme hızlarını görüyorsunuz. Bu hızlar her yerde aynı değil'' diyen Prof. Dr. Özener, ''Türkiye'nin her yerinde aynı değil. Ege'ye baktığımız zaman yıllık 3 buçuk - 4 santimlik hızlar varken, Anadolu plakasına, Anadolu'nun ortalama hızı yıllık 2- 2 buçuk santim, Doğu-Güneydoğu'ya gittiğiniz zaman 5-7 milimetrelik yıllık hızlar veriyor. Her fay aynı hızda enerji biriktirmiyor.cDolayısıyla deprem tekrarlama aralıkları da aynı değil. Yani bir fayın 7 buçuk büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini söylemek, o fayın uzunluğuna bakarak doğru olabilir. Ancak son depremden bu yana geçen süre artı o fayın ne hızlı enerji biriktiğini bilmek lazım'' dedi.
Olası Marmara depremi hakkındaki sorulara Prof. Dr. Haluk Özener, ''Kuzey Anadolu fayı, Erzincan'da 1939'da kırılmaya başlayarak depremler batıya doğru göç ediyor. En son 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri var ve bunlar da Hersek deltasına kadar kırıldığı bilim insanları tarafından ifade ediliyor. Ve Marmara Denizi içerisinde bir sismik boşluk var. Bir gün kırılacak. Bu fayın tek parçada mı, 3 parçada mı, 2 parçada mı kırılacağı tabii ki bir soru işareti ama bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık. Kimi hocamıza göre bu deprem çok yakın belki 1-2 yıl içinde olacak, kimine göre 30 yıl daha olmayabilir. Ama şunu biliyoruz ki burada bir deprem olacak.'' diyerek yanıt verdi.
Marmara depreminin çok uzakta olmadığını vurgulayan Özener, ''Yani önümüzde bir 100 yıl daha yok. Belki 10 saniye sonra da bu depremle karşılaşabiliriz, belki 20 yıl sonra da olabilir. Bunu zamana bağlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunu bilim insanları bizler tartışalım ama vatandaş, sizler lütfen bunu tartışmayın. Yarın deprem olacakmış gibi psikolojinizi bozmayın ama olabildiğince hazır olun" dedi.
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