Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden Marmara Depremi İçin Rakam: "7'nin Üzerinde Bir Deprem Yaşayacağız"

Olası Marmara depremine ilişkin açıklamlarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 'Bir gün kırılacak çünkü oraya enerji dolmaya devam ediyor. Bu coğrafyada 7'nin üzerinde bir deprem yaşayacağımız açık' dedi.