Usta Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram Hesabı Çalındı 'Kürtaj Yaptırdım'
Usta Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram Hesabı Çalındı 'Kürtaj Yaptırdım'
Pek çok yapımda rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandıran oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabının çalındığı ortaya çıktı. Sürmeli’nin sayfasından haber sitelerinin ve gazetecilerin etiketlendiği paylaşımlar yapıldığı görüldü.
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65 yaşındaki usta oyuncu Ali Sürmeli daha önce sahte sahte hesaplar yüzünden savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı çalındı.
Ali Sürmeli hesabından paylaşım yapan hacker "Arkadaşlar bu akşam 20:00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim. Ben çünkü çok insanın günahına girdim" dedi.
20.00'da paylaşım yapacağını duyuran hacker ardından "Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım. Didem Karataş'a sorun isterseniz." sözlerini paylaştı.
İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandırdı. Daha sonra Çarpışma adlı dizide Cansız rolünü canlandırdı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol alan usta oyuncu son olarak Adım Farah dizisinde rol aldı.
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