Usta Oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram Hesabı Çalındı 'Kürtaj Yaptırdım'

Pek çok yapımda rol alan ve Kurtlar Vadisi dizisinde Zaza Dayı karakterini canlandıran oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabının çalındığı ortaya çıktı. Sürmeli’nin sayfasından haber sitelerinin ve gazetecilerin etiketlendiği paylaşımlar yapıldığı görüldü.