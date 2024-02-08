Avustralya'daki Patronlara Kötü Haber: Mesai Saatleri Dışında Çalışanlarıyla İletişime Geçme Dönemi Bitiyor
Avustralya'daki Patronlara Kötü Haber: Mesai Saatleri Dışında Çalışanlarıyla İletişime Geçme Dönemi Bitiyor
Avustralya, çalışan haklarını korumak için hem büyük bir adım attı hem de emsal niteliği taşıyacak bir tasarıya imza atmaya hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısı ile birlikte işverenlerin 'makul olmayan' sebeplerle mesai saatleri dışında çalışanlarıyla iletişime geçmesine engeller getirilecek.
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İşçiler yakında patronlarının mesai saatleri dışında kendileriyle iletişim kurmaya devam etmesi halinde cezai yaptırım talep edebilecekler.
Anlık iletişim ve cep telefonları çalışanları günün her saati iletişim kurulabilir hale getirdiği için bu yasa yürürlüğe giriyor. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese konuyla ilgili olarak, "Basitçe söylemek istediğimiz şey, günde 24 saat için maaş almayan birinin 24 saat çevrimiçi ve ulaşılabilir olmaması halinde cezalandırılmaması gerektiğidir" dedi.
Çalışma Bakanı Tony Burke, bunun çalışanların mesai saatleri dışında bağlantılarını kestikleri için cezalandırılmalarının "mutlak bir şekilde yasaklanması" anlamına geleceğini söyledi. Burke, eğer bir çalışan "telefonunu yanında bulundurmayacağına" karar verirse, ona karşı "kesinlikle hiçbir ceza verilemeyeceğini" söyledi. Ancak yasa tasarısına karşı çıkanlar bunun "uygulanabilir" olmayacağını söyledi.
Fransa 2017'de iletişimi kesme hakkı tanırken, İtalya, İrlanda ve İspanya da benzer bir yasanın versiyonlarını kabul etmişti. İngiltere'deki İşçi Partisi'nin bir sonraki genel seçimlerde iktidarı kazanması halinde Birleşik Krallık'ta benzer bir plan hazırlığı içinde olduğunu duyurmuştu.
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