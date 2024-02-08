Avustralya'daki Patronlara Kötü Haber: Mesai Saatleri Dışında Çalışanlarıyla İletişime Geçme Dönemi Bitiyor

Avustralya, çalışan haklarını korumak için hem büyük bir adım attı hem de emsal niteliği taşıyacak bir tasarıya imza atmaya hazırlanıyor. Yeni yasa tasarısı ile birlikte işverenlerin 'makul olmayan' sebeplerle mesai saatleri dışında çalışanlarıyla iletişime geçmesine engeller getirilecek.