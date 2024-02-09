Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Adayı Kesinleşti
Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Adayı Kesinleşti
Partiler peş peşe adaylarını açıklarken, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı da kesinleşti. Cumhuriyet'ten Sena Tufan'a konuşan parti kaynakları, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu duyurdu.
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Ayrıntılar geliyor...31 Mart'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.
Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.
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