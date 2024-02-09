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Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Adayı Kesinleşti

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Adayı Kesinleşti

seçim Yeniden Refah Partisi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.02.2024 - 20:48 Son Güncelleme: 09.02.2024 - 20:55

Partiler peş peşe adaylarını açıklarken, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı da kesinleşti. Cumhuriyet'ten Sena Tufan'a konuşan parti kaynakları, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayının Elif Erbakan olduğunu duyurdu.

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Ayrıntılar geliyor...31 Mart'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...31 Mart'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, Necmettin Erbakan’ın kızı ve Fatih Erbakan’ın ablası Elif Erbakan, YRP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması kesinleşti.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak yapmayacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.

Elif Erbakan’ın adaylığının yarın 11.00’da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.
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