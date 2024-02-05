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Buckingham Sarayı Açıkladı: İngiltere Kralı 3. Charles Kansere Yakalandı!

Buckingham Sarayı Açıkladı: İngiltere Kralı 3. Charles Kansere Yakalandı!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.02.2024 - 21:43

Buckingham Sarayı'nın yaptığı açıklamada İngiltere Kralı 3.Charles'ın kansere yakalandığı söylendi. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-68208157
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Geçtiğimiz yıl 70 yıl boyunca tahtta kalarak tarihin en uzun hüküm süren kraliçesi II. Elizabeth, hayatını kaybetti ve İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles oldu.

Geçtiğimiz yıl 70 yıl boyunca tahtta kalarak tarihin en uzun hüküm süren kraliçesi II. Elizabeth, hayatını kaybetti ve İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles oldu.

Geçtiğimiz haftalarda iyi huylu prostat büyümesi için hastanede olan İngiltere Kralı 3. Charles'ın testlerinin sonucunda kanser teşhisi kondu.

Geçtiğimiz haftalarda iyi huylu prostat büyümesi için hastanede olan İngiltere Kralı 3. Charles'ın testlerinin sonucunda kanser teşhisi kondu.

Buckingham Sarayı, "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesiyle ilgili operasyon sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" açıklamasını yaptı.

Buckingham Sarayı, "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesiyle ilgili operasyon sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" açıklamasını yaptı.

75 yaşındaki Kral Charles'ın kanser türü henüz söylenmese de yapılacak açıklamaları bekliyoruz.

75 yaşındaki Kral Charles'ın kanser türü henüz söylenmese de yapılacak açıklamaları bekliyoruz.

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