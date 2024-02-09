Çocuğunu Özel Okula Gönderenler Dikkat: Mahkemeden Emsal Karar

Özel okul ücretleri ve kitap masrafları cep yakmaya devam ederken, velilere mahkemeden sevindiren haber geldi. Antalya'da oğlu özel okula giden bir veli, kitap farkı ücretini ödemeyi reddedip Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Karara itiraz eden özel okul yönetimi ise davayı kaybetti. Aile, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi.