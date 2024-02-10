Bu Görüntüler Bugün Çekildi! Kış Ortasında Deniz Keyfi: Deniz, Havadan Daha Sıcak
Bu Görüntüler Bugün Çekildi! Kış Ortasında Deniz Keyfi: Deniz, Havadan Daha Sıcak
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Türkiye’nin doğu illeri soğuk ve karlı hava ile mücadele ederken Antalya’da sıcaklık 20 dereceleri buldu. Hafta sonuyla birlikte yerli yabancı birçok kişi sahil ve parklarda yoğunluk oluşturdu.
Konyaaltı Sahili de ziyaretçi akınına uğradı. Deniz suyu sıcaklığının 19 dereceye ulaşmasıyla birlikte birçok kişi kendisini Akdeniz’in mavi sularına bıraktı.
Gençler ise falezlerin alt noktasında bulunan kayalık alandan atlayışlar gerçekleştirdi. Kürek sörfü yapan sporseverler ise falezler boyunca Akdeniz’in mavi sularında kürek çekti.
Sahildeki yoğunluk ve sporcuların kürek etkinliği dron ile de görüntülendi. Natali Arslanoğlu, “8 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Kış ayında bile burada yaz mevsimini yaşama fırsatımız var. Antalya’da karma bir kültür var, ikliminden dolayı insanları sıcak. Türkiye’nin her yerin de kar var. Antalya’da yaşayanlar için buda büyük bir şans. Ayrıca lisanslı sporcuyum” dedi.
77 yaşındaki Cuma Kaygusuz, “Yaz kış denize gelirim. Bu hava benim için çok güzel. Deniz dışarıdan daha sıcak. Antalya’nın iklimi cennet gibi, 50 yıldır burada yaşıyorum. Yaz kış yüzmek sağlık açısından da bizlere iyi geliyor” diye konuştu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.
Meteoroloji verilerine göre, kentte yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanağın etkili olacağı bildirildi.
İşte o anlar:
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