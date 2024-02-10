Bu Görüntüler Bugün Çekildi! Kış Ortasında Deniz Keyfi: Deniz, Havadan Daha Sıcak

İstanbul dahil tüm yurt genelinde sıcaklıklar düşürken, Antalya'dan gelen görüntüler yazı aratmadı. Antalya’da hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. Çok sayıda kişinin ise yüzdüğü görüldü.