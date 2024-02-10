Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'dan Dikkat Çeken Uyarı: "Kırıklardan Kaçacak Yer Yok"
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan'dan Dikkat Çeken Uyarı: "Kırıklardan Kaçacak Yer Yok"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Burdur ilini işaret ederek, 'Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yok' dedi.
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarına devam ediyor.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez Burdur iline dikkat çekerek, "Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Ercan'ın Burdur için sosyal medya hesabından yaptığı uyarılar şöyle: "Kırık, sağlam yerdeki sağlam yapıyı keser, öteler, ancak yıkmaz. Yıkan, odaktan çıkan P, S, R sarsıntılarının yapıyla rezonansıdır. Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir'' dedi.
''Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi, Yukarı Pazar, deprem güvenlidir. Büyük bir kesimi de gevşek dere birimleri üzerine oturmaktadır'' diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, sözlerine şöyle devam etti: '
'Yüksek yapıya asla izin verilmemeli. Dar gelirlilerin oturduğu eski mahalleler ivedi kentsel dönüşüme sokulmalı, kent büyütülmemelidir.Burdur, basamaklı, düşüntü kırıklarıyla güneye doğru genişlemektedir. Her depremde göl biraz daha çökmektedir. Burdur gölünü besleyen derelere büvet yapılması, gölü kurutmaktadır. Yağış yeterli değildir. Doğal yaşam korunsun. Göl kuruyor.''
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''Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır. Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir."
İşte o paylaşım:
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