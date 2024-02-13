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Beş Kez Nikah Masasına Oturmuştu: Cem Özer'den Dikkat Çeken 'Evlilik' Açıklaması

Beş Kez Nikah Masasına Oturmuştu: Cem Özer'den Dikkat Çeken 'Evlilik' Açıklaması

Boşanma
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 11:17

Beş kez nikâh masasına oturan oyuncu Cem Özer'den eski eşlerine dikkat çeken açıklama geldi.

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Pınar Dura Özer'le evli olan Özer, önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi. Özer'in açıklamasına karşılık gözlerin çevrildiği ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sessizliğini koruyor.

Pınar Dura Özer'le evli olan Özer, önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi. Özer'in açıklamasına karşılık gözlerin çevrildiği ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sessizliğini koruyor.

'Pembe Masa' programına 5'inci evliliğini yaptığı Pınar Dura ile konuk olan Cem Özer, samimi açıklamalar yaptı.

'Pembe Masa' programına 5'inci evliliğini yaptığı Pınar Dura ile konuk olan Cem Özer, samimi açıklamalar yaptı.

Ünlü televizyoncu ve oyuncu programda Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile yaptığı evliliklerden bahsetti.

Ünlü televizyoncu ve oyuncu programda Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile yaptığı evliliklerden bahsetti.

Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay 2004'te evlenmiş, 2010'da boşanmıştı.

Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay 2004'te evlenmiş, 2010'da boşanmıştı.

Sebla Pekcan'dan Cemre, Nurgül Yeşilçay'dan ise Osman Nejat adında bir oğlu olan Cem Özer, "En büyük başarım boşanmak. Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu" dedi.

Sebla Pekcan'dan Cemre, Nurgül Yeşilçay'dan ise Osman Nejat adında bir oğlu olan Cem Özer, "En büyük başarım boşanmak. Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu" dedi.
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Önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Özer, "Pınar benim 5. eşim ve ondan önceki evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize hâlâ aşığız. Hatta Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir araya gelip güzel vakit geçirebiliyoruz. Pınar'la şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Özer, "Pınar benim 5. eşim ve ondan önceki evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize hâlâ aşığız. Hatta Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir araya gelip güzel vakit geçirebiliyoruz. Pınar'la şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Cem Özer, 2017'den beri Pınar Dura ile evli.

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