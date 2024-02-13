Beş Kez Nikah Masasına Oturmuştu: Cem Özer'den Dikkat Çeken 'Evlilik' Açıklaması
Beş Kez Nikah Masasına Oturmuştu: Cem Özer'den Dikkat Çeken 'Evlilik' Açıklaması
Beş kez nikâh masasına oturan oyuncu Cem Özer'den eski eşlerine dikkat çeken açıklama geldi.
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Pınar Dura Özer'le evli olan Özer, önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendirdi. Özer'in açıklamasına karşılık gözlerin çevrildiği ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sessizliğini koruyor.
'Pembe Masa' programına 5'inci evliliğini yaptığı Pınar Dura ile konuk olan Cem Özer, samimi açıklamalar yaptı.
Ünlü televizyoncu ve oyuncu programda Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay ile yaptığı evliliklerden bahsetti.
Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay 2004'te evlenmiş, 2010'da boşanmıştı.
Sebla Pekcan'dan Cemre, Nurgül Yeşilçay'dan ise Osman Nejat adında bir oğlu olan Cem Özer, "En büyük başarım boşanmak. Ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk. Çocuklarım da bu yüzden çok mutlu" dedi.
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Önceki evliliklerini "büyük bir hata" olarak nitelendiren Özer, "Pınar benim 5. eşim ve ondan önceki evliliklerim büyük bir hataymış. Pınar ile birbirimize hâlâ aşığız. Hatta Pınar, Nurgül, ben ve Nejat bir araya gelip güzel vakit geçirebiliyoruz. Pınar'la şu an çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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