'Babalık Yapmadı' Açıklamasıyla Gündem Olmuştu: Yasmin Erbil Sevgilisi Survivor Poyraz'ı Paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, babası hakkında ''bana babalık yapmadı'' demesi çok konuşulmuştu. Bu açıklama gündemde halen tazeliğini korurken, Yasmin Erbil aşka geldi ve Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz ile sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.