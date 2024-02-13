'Babalık Yapmadı' Açıklamasıyla Gündem Olmuştu: Yasmin Erbil Sevgilisi Survivor Poyraz'ı Paylaştı
'Babalık Yapmadı' Açıklamasıyla Gündem Olmuştu: Yasmin Erbil Sevgilisi Survivor Poyraz'ı Paylaştı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, babası hakkında ''bana babalık yapmadı'' demesi çok konuşulmuştu. Bu açıklama gündemde halen tazeliğini korurken, Yasmin Erbil aşka geldi ve Survivor'da yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz ile sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil son zamanlarda babası hakkında yaptığı açıklamalarla ilgiyi kendi üzerinde toplamaya devam ediyor.
Yasmin Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Erbil, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir gün kala sosyal medya hesabından sevgilisi Yiğit Poyraz'la fotoğraflarını anılarını paylaşarak aşka geldi.
Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "14 Şubat geliyor. Dominik'e selamlar' notunu düştü.
Erbil daha sonra da sevgilisiyle sarmaş dolaş hallerini paylaşarak Yiğit Poyraz'a olan sevgisini bir kez daha gösterdi.
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Yiğit Poyraz ile spor salonunda tanıştıklarını söyleyen Yasmin Erbil, "O beni tavladı, ben onu Survivor'dayken çok beğeniyordum aklımda vardı" demişti.
Yasmin Erbil aşk hayatına ilişkin "Çok fazla kıskancım, onun da etrafa karşı dikkat etmesini beklerim. Babamın tam zıttı, sosyal kelebek... Ben onu çok sevmiyorum erkek arkadaşım da herkesle iyi anlaşıyor ama bu bir sınırı aşmıyor babamda o bir sınırı aşıyor. O da çok kıskanç, kıyafetime bile karıştığı oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
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