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Sağanak Yağış ve Sel Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil: Valilik'ten Açıklama Geldi

Sağanak Yağış ve Sel Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil: Valilik'ten Açıklama Geldi

Antalya Sağanak yağış okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 07:56 Son Güncelleme: 13.02.2024 - 08:00

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Moto kuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.Konuya ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama geldi. 

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Antalya’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu.

Antalya’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ve yurttaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ve yurttaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Devam eden şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Devam eden şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır."

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, moto kuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, moto kuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.
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İşte o anlar:

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