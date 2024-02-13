Sağanak Yağış ve Sel Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil: Valilik'ten Açıklama Geldi
Sağanak Yağış ve Sel Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil: Valilik'ten Açıklama Geldi
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Antalya’da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış birçok bölgede sele neden oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araçlar ve yurttaşlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Devam eden şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır."
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, moto kuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.
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İşte o anlar:
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