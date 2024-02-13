Sağanak Yağış ve Sel Nedeniyle 5 İlçede Okullar Tatil: Valilik'ten Açıklama Geldi

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Moto kuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.Konuya ilişkin Antalya Valiliği'nden açıklama geldi.