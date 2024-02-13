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Fatih Altaylı'dan CHP ve Haluk Levent Açıklaması: "İktidarın Gazabından Çekindi"

Fatih Altaylı'dan CHP ve Haluk Levent Açıklaması: "İktidarın Gazabından Çekindi"

Fatih Altaylı Haluk Levent CHP
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.02.2024 - 12:39

Gazeteci Fatih Altaylı, sanatçı Haluk Levent'in CHP'den gelen Hatay teklifini iktidarın gazabına uğrama korkusuyla reddettiğini söyledi. 

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CHP’den Hatay belediye başkan adaylığı için sanatçı Haluk Levent'e teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Haluk Levent ise yardım kuruluşu AHBAP'ın başkanı olması nedeniyle teklifi reddettiğini ve siyasi bir kimliğe bürünmek istemediğini söylemişti.

CHP’den Hatay belediye başkan adaylığı için sanatçı Haluk Levent'e teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Haluk Levent ise yardım kuruluşu AHBAP'ın başkanı olması nedeniyle teklifi reddettiğini ve siyasi bir kimliğe bürünmek istemediğini söylemişti.

Haluk Levent'in 12 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı yanıtı 👇

Haluk Levent'in 12 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı yanıtı 👇

CHP'den Haluk Levent'e giden teklifi bugün deneyimli gazeteci Fatih Altaylı da YouTube yayınında ele aldı. Fatih Altaylı, Haluk Levent'in iktidarın 'gazabına uğramaktan' çekindiğini öne sürdü.

CHP'den Haluk Levent'e giden teklifi bugün deneyimli gazeteci Fatih Altaylı da YouTube yayınında ele aldı. Fatih Altaylı, Haluk Levent'in iktidarın 'gazabına uğramaktan' çekindiğini öne sürdü.

Fatih Altaylı'nın 13 Şubat tarihli yayınından Haluk Levent'le ilgili kısımlar şöyle: "Deprem sırasında iktidar partisi Haluk Levent'i baya bir korkuttu. Üstüne geldiler, 'yolsuzluk' dediler, 'şu' dediler 'bu' dediler. "

Fatih Altaylı'nın 13 Şubat tarihli yayınından Haluk Levent'le ilgili kısımlar şöyle: "Deprem sırasında iktidar partisi Haluk Levent'i baya bir korkuttu. Üstüne geldiler, 'yolsuzluk' dediler, 'şu' dediler 'bu' dediler. "

'Haluk Levent'in daha genç olduğu yıllardaki mali meselelerini gündeme getirdiler. Bunlar bilinmeyen şeyler değildi. 

Haluk Levent'in o zamanlar bir kumar tutkusu olduğu zaten biliniyordu. Kendisi de bunun bedelini defalarca ödemiş birisi ama geçmişte bunları yapmış olması bugün yaptıklarını asla ve asla boşa çıkarmaz. 

Haluk Levent 'te 'Gelin denetleyin' beni dedi ama Haluk o günden beri biraz çekingen duruyor. '

"Şimdi CHP, Haluk Levent'e Hatay için belediye başkanlığı teklifiyle gidince, iddia o ki düşünmeden reddetmiş. Haklıdır da reddetmekte çünkü reddetmezse iktidar partisinin gazabına uğrardı."

"Şimdi CHP, Haluk Levent'e Hatay için belediye başkanlığı teklifiyle gidince, iddia o ki düşünmeden reddetmiş. Haklıdır da reddetmekte çünkü reddetmezse iktidar partisinin gazabına uğrardı."

'AHBAP'ın yaptığı yapmadığı ne varsa detay detay incelemeye alınırdı.

 Ve Türkiye'de birilerine suç uydurmak çok da zor bir şey değil. 

O makbuzu fazla kestin, o makbuzu eksik kestin diye yakasına yapışırlardı. O yüzden Haluk Levent de bunu reddetmiş. ' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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