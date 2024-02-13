Fatih Altaylı'dan CHP ve Haluk Levent Açıklaması: "İktidarın Gazabından Çekindi"

'Haluk Levent'in daha genç olduğu yıllardaki mali meselelerini gündeme getirdiler. Bunlar bilinmeyen şeyler değildi.

Haluk Levent'in o zamanlar bir kumar tutkusu olduğu zaten biliniyordu. Kendisi de bunun bedelini defalarca ödemiş birisi ama geçmişte bunları yapmış olması bugün yaptıklarını asla ve asla boşa çıkarmaz.

Haluk Levent 'te 'Gelin denetleyin' beni dedi ama Haluk o günden beri biraz çekingen duruyor. '