Fatih Altaylı'dan CHP ve Haluk Levent Açıklaması: "İktidarın Gazabından Çekindi"
Fatih Altaylı'dan CHP ve Haluk Levent Açıklaması: "İktidarın Gazabından Çekindi"
Gazeteci Fatih Altaylı, sanatçı Haluk Levent'in CHP'den gelen Hatay teklifini iktidarın gazabına uğrama korkusuyla reddettiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP’den Hatay belediye başkan adaylığı için sanatçı Haluk Levent'e teklif gittiği ortaya çıkmıştı. Haluk Levent ise yardım kuruluşu AHBAP'ın başkanı olması nedeniyle teklifi reddettiğini ve siyasi bir kimliğe bürünmek istemediğini söylemişti.
Haluk Levent'in 12 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaştığı yanıtı 👇
CHP'den Haluk Levent'e giden teklifi bugün deneyimli gazeteci Fatih Altaylı da YouTube yayınında ele aldı. Fatih Altaylı, Haluk Levent'in iktidarın 'gazabına uğramaktan' çekindiğini öne sürdü.
Fatih Altaylı'nın 13 Şubat tarihli yayınından Haluk Levent'le ilgili kısımlar şöyle: "Deprem sırasında iktidar partisi Haluk Levent'i baya bir korkuttu. Üstüne geldiler, 'yolsuzluk' dediler, 'şu' dediler 'bu' dediler. "
"Şimdi CHP, Haluk Levent'e Hatay için belediye başkanlığı teklifiyle gidince, iddia o ki düşünmeden reddetmiş. Haklıdır da reddetmekte çünkü reddetmezse iktidar partisinin gazabına uğrardı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Altaylı'nın bugünkü yayınının tamamı 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda