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Ankara Etimesgut'tan Seçim Anketi: Behzat Ç.'nin Oyu Ne Kadar?

Ankara Etimesgut'tan Seçim Anketi: Behzat Ç.'nin Oyu Ne Kadar?

Behzat Ç Seçim Anketi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 19:09

Adamor Araştırma, Ankara'nın Etimesgut ilçesi için yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 

'Behzat Ç.' dizisiyle gönüllere taht kuran CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, ankette AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel'in az bir farkla gerisinde kaldı. 

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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Adayların belli olmasının ardından anket firmaları da peş peşe çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaya başladı. Çekişmeli geçmesi beklenen yerlerden biri de Ankara'nın Etimesgut İlçesi.

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Adayların belli olmasının ardından anket firmaları da peş peşe çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaya başladı. Çekişmeli geçmesi beklenen yerlerden biri de Ankara'nın Etimesgut İlçesi.

CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday olarak gösterirken, Cumhur İttifakı Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu.

CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday olarak gösterirken, Cumhur İttifakı Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu.

Adamor Araştırma tarafından 3-5 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan Etimesgut anketinin ilk sonuçları da geldi.

Adamor Araştırma tarafından 3-5 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan Etimesgut anketinin ilk sonuçları da geldi.

18 yaş ve üzeri 1.200 kişiyle yaptığı ankette seçmene Etimesgut'ta kime oy vereceği soruldu.

Anket sonuçlarına göre Behzat Ç. dizisiyle gönüllere taht kuran Erdal Beşikçioğlu'nun oyu yüzde 46.

Anket sonuçlarına göre Behzat Ç. dizisiyle gönüllere taht kuran Erdal Beşikçioğlu'nun oyu yüzde 46.

AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel ise ankette yüzde 48.1 ile ilk sırada çıktı.

AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel ise ankette yüzde 48.1 ile ilk sırada çıktı.
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Anket sonuçlarına ilişkin genel görünüm 👇

Anket sonuçlarına ilişkin genel görünüm 👇

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