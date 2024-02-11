Ankara Etimesgut'tan Seçim Anketi: Behzat Ç.'nin Oyu Ne Kadar?
Ankara Etimesgut'tan Seçim Anketi: Behzat Ç.'nin Oyu Ne Kadar?
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Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Adayların belli olmasının ardından anket firmaları da peş peşe çalışmalarının sonuçlarını yayınlamaya başladı. Çekişmeli geçmesi beklenen yerlerden biri de Ankara'nın Etimesgut İlçesi.
CHP, Ankara Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday olarak gösterirken, Cumhur İttifakı Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel oldu.
Adamor Araştırma tarafından 3-5 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan Etimesgut anketinin ilk sonuçları da geldi.
Anket sonuçlarına göre Behzat Ç. dizisiyle gönüllere taht kuran Erdal Beşikçioğlu'nun oyu yüzde 46.
AK Parti ve MHP'nin adayı Enver Demirel ise ankette yüzde 48.1 ile ilk sırada çıktı.
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Anket sonuçlarına ilişkin genel görünüm 👇
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