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"İstanbul'un Köpek Sorunu 300 Veterinerlik Öğrencisiyle 5 Yılda Biter"

"İstanbul'un Köpek Sorunu 300 Veterinerlik Öğrencisiyle 5 Yılda Biter"

Köpek Sorunu Prof. Dr. Hasan Alpak
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 14:41

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpak, İstanbul'da yaklaşık 400 bin başıboş  sokak köpeği bulunduğunu ve bu sorununu 300 veterinerlik fakültesi öğrencisiyle 5 yılda çözebileceğini söyledi. 

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İstanbul'da özellikle çocuklara yönelik artan saldırılar nedeniyle sokak köpekleri sorunu giderek daha çok tartışma yaratan bir konu. Kimi çevreler sayıları giderek artan sokak köpekleri için tek çözümün uyutma olduğunu söyleyerken Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpak'ta oldukça dikkat çeken bir çıkış geldi.

İstanbul'da özellikle çocuklara yönelik artan saldırılar nedeniyle sokak köpekleri sorunu giderek daha çok tartışma yaratan bir konu. Kimi çevreler sayıları giderek artan sokak köpekleri için tek çözümün uyutma olduğunu söyleyerken Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpak'ta oldukça dikkat çeken bir çıkış geldi.

Prof. Dr. Alpak, İstanbul'da yaklaşık 400 bin başıboş sokak köpeği bulunduğunu ve bu sorununu 300 veterinerlik fakültesi öğrencisiyle 5 yılda çözebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Alpak, İstanbul'da yaklaşık 400 bin başıboş sokak köpeği bulunduğunu ve bu sorununu 300 veterinerlik fakültesi öğrencisiyle 5 yılda çözebileceğini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Alpak'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Alpak'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇

Kaynak

"İstanbul’da 400 bin civarında köpek olduğunu düşünüyoruz."

"İstanbul’da 400 bin civarında köpek olduğunu düşünüyoruz."

'En fazla sokak hayvanının bulunduğu ilçeler, Avrupa Yakası’nda Eyüp, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Sarıyer. Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Şile, Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla

Fakültemizdeki 4. ve 5’inci sınıf öğrencilerimizden oluşacak 300 kişilik bir sağlık ordusuyla biz bu sorunun çözümüne ciddi katkı sağlayabiliriz.'

Kısırlaştırma sonrası köpeklerin hormonal yapıları değiştiği için saldırganlığının da azaldığını belirten Alpak, 10 yıl içinde sayının 400 binden 50 bine kadar ineceğini de ekledi.

Kısırlaştırma sonrası köpeklerin hormonal yapıları değiştiği için saldırganlığının da azaldığını belirten Alpak, 10 yıl içinde sayının 400 binden 50 bine kadar ineceğini de ekledi.

Alpak şu ifadeleri kullandı: 

'Köpekleri onlara zarar vermeden kısırlaştırdığımız zaman insanlara olan saldırıları da azalacak.

Bu çalışmayı sürdürebilirsek 10 yılın sonunda 400 bin olan sayının yaşlanmaya bağlı doğal ölümler sonrasında 50 bine kadar düştüğünü görebiliriz.'

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Dekan Alpak, röportajda ayrıca bir köpeğin kısırlaştırma işleminin ne kadara mal olduğu bilgisini de verdi: "Üniversitemizde dişi köpekler 12 bin, erkek köpekler 7 bin liraya kısırlaştırılıyor. Dişi köpeklerin ücretinin yüksek olmasının nedeni operasyon sonrasında yaklaşık 1 hafta kontrol altında kalmaları."

Dekan Alpak, röportajda ayrıca bir köpeğin kısırlaştırma işleminin ne kadara mal olduğu bilgisini de verdi: "Üniversitemizde dişi köpekler 12 bin, erkek köpekler 7 bin liraya kısırlaştırılıyor. Dişi köpeklerin ücretinin yüksek olmasının nedeni operasyon sonrasında yaklaşık 1 hafta kontrol altında kalmaları."

Peki siz İstanbul'un köpek sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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