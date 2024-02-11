"İstanbul'un Köpek Sorunu 300 Veterinerlik Öğrencisiyle 5 Yılda Biter"
"İstanbul'un Köpek Sorunu 300 Veterinerlik Öğrencisiyle 5 Yılda Biter"
Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpak, İstanbul'da yaklaşık 400 bin başıboş sokak köpeği bulunduğunu ve bu sorununu 300 veterinerlik fakültesi öğrencisiyle 5 yılda çözebileceğini söyledi.
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İstanbul'da özellikle çocuklara yönelik artan saldırılar nedeniyle sokak köpekleri sorunu giderek daha çok tartışma yaratan bir konu. Kimi çevreler sayıları giderek artan sokak köpekleri için tek çözümün uyutma olduğunu söyleyerken Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpak'ta oldukça dikkat çeken bir çıkış geldi.
Prof. Dr. Alpak, İstanbul'da yaklaşık 400 bin başıboş sokak köpeği bulunduğunu ve bu sorununu 300 veterinerlik fakültesi öğrencisiyle 5 yılda çözebileceğini söyledi.
Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Alpak'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle 👇
"İstanbul’da 400 bin civarında köpek olduğunu düşünüyoruz."
Kısırlaştırma sonrası köpeklerin hormonal yapıları değiştiği için saldırganlığının da azaldığını belirten Alpak, 10 yıl içinde sayının 400 binden 50 bine kadar ineceğini de ekledi.
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Dekan Alpak, röportajda ayrıca bir köpeğin kısırlaştırma işleminin ne kadara mal olduğu bilgisini de verdi: "Üniversitemizde dişi köpekler 12 bin, erkek köpekler 7 bin liraya kısırlaştırılıyor. Dişi köpeklerin ücretinin yüksek olmasının nedeni operasyon sonrasında yaklaşık 1 hafta kontrol altında kalmaları."
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