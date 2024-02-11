"İstanbul'un Köpek Sorunu 300 Veterinerlik Öğrencisiyle 5 Yılda Biter"

'En fazla sokak hayvanının bulunduğu ilçeler, Avrupa Yakası’nda Eyüp, Sultangazi, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Sarıyer. Anadolu Yakası’nda ise Beykoz, Şile, Sultanbeyli, Pendik, Kartal ve Tuzla.

Fakültemizdeki 4. ve 5’inci sınıf öğrencilerimizden oluşacak 300 kişilik bir sağlık ordusuyla biz bu sorunun çözümüne ciddi katkı sağlayabiliriz.'