TÜİK Verilerinde Ortaya Çıktı: Deprem Bölgelerinde Nüfus Ne Kadar Azaldı?
TÜİK Verilerinde Ortaya Çıktı: Deprem Bölgelerinde Nüfus Ne Kadar Azaldı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilden 6'sında nüfus azaldı. Nüfusun en fazla gerilediği il ise en büyük yıkımın yaşandığı Hatay oldu.
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TÜİK verilerine göre, depremde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da 2022'de 1 milyon 686 bin 43 olan nüfus, 2023'te 1 milyon 544 bin 640'a düştü.
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da görünüm benzer. 2022'de 1 milyon 177 bin 436 olan kent nüfusu, 2023'te 1 milyon 116 bin 618'e geriledi.
Adıyaman'ın 2022'de 635 bin 169 olan nüfusu, 2023'te 604 bin 978'e inerken, Adana'nın nüfusu, 2 milyon 274 bin 106'dan 2 milyon 270 bin 298'e düştü.
Yine depremin etkili olduğu Osmaniye'nin nüfusu ise 1 yılda 559 bin 405'ten 557 bin 666'ya indi.
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