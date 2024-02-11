TÜİK Verilerinde Ortaya Çıktı: Deprem Bölgelerinde Nüfus Ne Kadar Azaldı?

Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem olmuştu.

11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerde, merkez üs olarak açıklanan Kahramanmaraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da resmi rakamlara göre; 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Ağır yıkımlara neden olan depremler sonrası on binlerce kişi de farklı illere taşınıp, yeni hayat kurmak zorunda kaldı.