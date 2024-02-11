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TÜİK Verilerinde Ortaya Çıktı: Deprem Bölgelerinde Nüfus Ne Kadar Azaldı?

TÜİK Verilerinde Ortaya Çıktı: Deprem Bölgelerinde Nüfus Ne Kadar Azaldı?

Hatay Deprem Bölgeleri Nüfus
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 13:55

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus verilerine göre, 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilden 6'sında nüfus azaldı. Nüfusun en fazla gerilediği il ise en büyük yıkımın yaşandığı Hatay oldu.

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TÜİK verilerine göre, depremde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da 2022'de 1 milyon 686 bin 43 olan nüfus, 2023'te 1 milyon 544 bin 640'a düştü.

TÜİK verilerine göre, depremde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da 2022'de 1 milyon 686 bin 43 olan nüfus, 2023'te 1 milyon 544 bin 640'a düştü.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da görünüm benzer. 2022'de 1 milyon 177 bin 436 olan kent nüfusu, 2023'te 1 milyon 116 bin 618'e geriledi.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da görünüm benzer. 2022'de 1 milyon 177 bin 436 olan kent nüfusu, 2023'te 1 milyon 116 bin 618'e geriledi.

Adıyaman'ın 2022'de 635 bin 169 olan nüfusu, 2023'te 604 bin 978'e inerken, Adana'nın nüfusu, 2 milyon 274 bin 106'dan 2 milyon 270 bin 298'e düştü.

Adıyaman'ın 2022'de 635 bin 169 olan nüfusu, 2023'te 604 bin 978'e inerken, Adana'nın nüfusu, 2 milyon 274 bin 106'dan 2 milyon 270 bin 298'e düştü.

Yine depremin etkili olduğu Osmaniye'nin nüfusu ise 1 yılda 559 bin 405'ten 557 bin 666'ya indi.

Yine depremin etkili olduğu Osmaniye'nin nüfusu ise 1 yılda 559 bin 405'ten 557 bin 666'ya indi.

Şubat 2023'te saat 04.17'de meydana gelen 7,7  büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde ikinci deprem olmuştu. 

11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerde, merkez üs olarak açıklanan Kahramanmaraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da resmi rakamlara göre; 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 

Ağır yıkımlara neden olan depremler sonrası on binlerce kişi de farklı illere taşınıp, yeni hayat kurmak zorunda kaldı.

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