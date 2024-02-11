'Adnan' Belgeseli Sonrası Ortalık Hareketlendi: Şebnem Korur Fincancı ve 140Journos'tan Açıklama

Fincancı'ın hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

“İşkence kamu görevlilerinin kasıtlı, korkutma, sindirme amacıyla yaptıkları bir şiddet eylemidir.

Fail kamu görevlisi olduğundan devletlerin önleme, uygulamama ve cezasız bırakmama sorumluluğu olan mutlak yasak bir suçtur.

İşkence görenin kim olduğu, ne yaptığı işkence suçunu meşrulaştıramaz.

Ancak işkenceyi meşrulaştırma çabaları ve cezasızlık işkencenin devam etmesi için yaygın olarak kullanılmakta, işkencenin görünür olması çabalarının değersizleştirilmesi için tüm yöntemler işleme sokulmaktadır.”