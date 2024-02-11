'Adnan' Belgeseli Sonrası Ortalık Hareketlendi: Şebnem Korur Fincancı ve 140Journos'tan Açıklama
'Adnan' Belgeseli Sonrası Ortalık Hareketlendi: Şebnem Korur Fincancı ve 140Journos'tan Açıklama
140Journos'un Adnan Oktar'la ilgili hazırladığı 'Adnan' belgeselindeki, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili iddialar yargıya taşınıyor. 140Journos ekibi ise bugün sosyal medya hesabından Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamalarına yanıt verdi.
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140Journos'un Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili ekim ayında hazırladığı 'kedicik' belgeselinin devamı olan 'Adnan' belgeseli yayınlanır yayınlanmaz yine büyük ses getirdi.
Belgeselin yayınlanmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddialar da bir anda sosyal medyada gündem oldu.
İddialara göre; Adnan Oktar'a yapılan 1999 yılındaki operasyondan örgüt üyeleri, Şebnem Korur Fincancı’nın emniyet hakkında düzenlediği işkence raporu ile kurtuldu. Fincancı iddiaları yalanlayıp konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.
Fincancı, ayrıca belgeselde öne sürüldüğü gibi kendisine bir cevap hakkı tanınmadığını, bunun için herhangi bir girişimin olmadığını belirtti.
140journos, Fincancı’nın bu mesajlarından sonra açıklama paylaştı.
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