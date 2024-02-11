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'Adnan' Belgeseli Sonrası Ortalık Hareketlendi: Şebnem Korur Fincancı ve 140Journos'tan Açıklama

'Adnan' Belgeseli Sonrası Ortalık Hareketlendi: Şebnem Korur Fincancı ve 140Journos'tan Açıklama

Adnan Oktar şebnem korur fincancı 140Journos
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 17:19

140Journos'un Adnan Oktar'la ilgili hazırladığı 'Adnan' belgeselindeki, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile ilgili iddialar yargıya taşınıyor. 140Journos ekibi ise bugün sosyal medya hesabından Şebnem Korur Fincancı'nın açıklamalarına yanıt verdi. 

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140Journos'un Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili ekim ayında hazırladığı 'kedicik' belgeselinin devamı olan 'Adnan' belgeseli yayınlanır yayınlanmaz yine büyük ses getirdi.

140Journos'un Adnan Oktar Suç Örgütü ile ilgili ekim ayında hazırladığı 'kedicik' belgeselinin devamı olan 'Adnan' belgeseli yayınlanır yayınlanmaz yine büyük ses getirdi.

Belgeselde gurbetçi bir baba olan Elvan Koçak'ın reşit olmayan iki kızı Şeyma ve Büşra'yı Adnan Oktar Suç Örgütü'nden kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele anlatılıyor.

Belgeselin yayınlanmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddialar da bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Belgeselin yayınlanmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkındaki iddialar da bir anda sosyal medyada gündem oldu.

İddialara göre; Adnan Oktar'a yapılan 1999 yılındaki operasyondan örgüt üyeleri, Şebnem Korur Fincancı’nın emniyet hakkında düzenlediği işkence raporu ile kurtuldu. Fincancı iddiaları yalanlayıp konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

İddialara göre; Adnan Oktar'a yapılan 1999 yılındaki operasyondan örgüt üyeleri, Şebnem Korur Fincancı’nın emniyet hakkında düzenlediği işkence raporu ile kurtuldu. Fincancı iddiaları yalanlayıp konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Fincancı'ın hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle: 

“İşkence kamu görevlilerinin kasıtlı, korkutma, sindirme amacıyla yaptıkları bir şiddet eylemidir.

Fail kamu görevlisi olduğundan devletlerin önleme, uygulamama ve cezasız bırakmama sorumluluğu olan mutlak yasak bir suçtur.

İşkence görenin kim olduğu, ne yaptığı işkence suçunu meşrulaştıramaz. 

Ancak işkenceyi meşrulaştırma çabaları ve cezasızlık işkencenin devam etmesi için yaygın olarak kullanılmakta, işkencenin görünür olması çabalarının değersizleştirilmesi için tüm yöntemler işleme sokulmaktadır.”

Fincancı, ayrıca belgeselde öne sürüldüğü gibi kendisine bir cevap hakkı tanınmadığını, bunun için herhangi bir girişimin olmadığını belirtti.

Fincancı, ayrıca belgeselde öne sürüldüğü gibi kendisine bir cevap hakkı tanınmadığını, bunun için herhangi bir girişimin olmadığını belirtti.

140journos, Fincancı’nın bu mesajlarından sonra açıklama paylaştı.

140journos, Fincancı’nın bu mesajlarından sonra açıklama paylaştı.

140journos tarafından yapılan  açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 “Şebnem hanım merhaba, sorular belgesel yayınından önce aşağıdaki adreslerden tarafınıza iletilmiştir. 

Tarafların haklarındaki iddialara cevaplarına platformumuz her zaman açıktır. Sorularımızı açık olarak aşağıda da yeniden iletiyoruz. 

Vereceğiniz yanıtlara belgeselin altındaki açıklamalar ve yorumlar kısmında yer verilecektir. 

Bunun haricinde, serinin son bölümünde geniş çaplı bir cevap hakkı kullanmak isterseniz platformumuz bütün taraflara olduğu gibi size de açıktır.”

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140journos'un paylaşımı 👇

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