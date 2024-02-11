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Erdoğan Çiftinden, Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı İçin Mesaj

Erdoğan Çiftinden, Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı İçin Mesaj

Fatma Sevim Baltacı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.02.2024 - 16:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Fatma Sevim Baltacı için yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Fatma Sevim Baltacı için yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı 👇

'Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.'

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından Fatma Sevim Baltacı için yapılan paylaşım ise şöyle 👇

Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından Fatma Sevim Baltacı için yapılan paylaşım ise şöyle 👇

'Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Kederli ailesinin acısını paylaşıyor, tüm sevenlerine ve teşkilatımıza sabır niyaz ediyorum.'

Fatma Sevim Baltacı Neden Öldü?

Fatma Sevim Baltacı Neden Öldü?

Fatma Sevim Baltacı, 10 Şubat 2024'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki AK Parti İstanbul İl Binası önünde karşıdan karşıya geçmek isterken trafik kazası geçirdi. 

Ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldı ardından  ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede durumu daha da ağırlaşan Baltacı burada hayatını kaybetti.

Fatma Sevim Baltacı Kimdir?

Fatma Sevim Baltacı Kimdir?

Fatma Baltacı 22 Ekim 1981’de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. 

Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 

Daha sonra Moda - Giyim -Tasarım eğitimi aldı.

Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti.

Fatma Sevim Baltacı son olarak AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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