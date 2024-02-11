Erdoğan Çiftinden, Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı İçin Mesaj
Erdoğan Çiftinden, Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı İçin Mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için taziye mesajı yayımladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Fatma Sevim Baltacı için yayınladığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı 👇
Emine Erdoğan'ın Twitter hesabından Fatma Sevim Baltacı için yapılan paylaşım ise şöyle 👇
Fatma Sevim Baltacı Neden Öldü?
Fatma Sevim Baltacı Kimdir?
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