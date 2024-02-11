Erdoğan Çiftinden, Kadın Kolları Başkanı Fatma Sevim Baltacı İçin Mesaj

Fatma Sevim Baltacı, 10 Şubat 2024'te İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki AK Parti İstanbul İl Binası önünde karşıdan karşıya geçmek isterken trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yapıldı ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede durumu daha da ağırlaşan Baltacı burada hayatını kaybetti.