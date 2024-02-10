AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, il başkanlığının önünde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.
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AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Baltacı’nın, akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı geldi
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