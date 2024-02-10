Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.02.2024 - 00:29 Son Güncelleme: 11.02.2024 - 00:58

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, il başkanlığının önünde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.”

Baltacı’nın, akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Baltacı’nın, akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı geldi

Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı geldi
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?