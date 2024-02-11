Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kızlarını Adnan Oktar Suç Örgütünden Kurtarmaya Çalışan Babanın Çaresizliği: 140Journos'tan 'Adnan' Belgeseli

Kızlarını Adnan Oktar Suç Örgütünden Kurtarmaya Çalışan Babanın Çaresizliği: 140Journos'tan 'Adnan' Belgeseli

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
11.02.2024 - 04:20

140Journos'un Ekim ayında yayınladığı 'kedicik' belgeselinin ikinci bölümü olan 'adnan' belgeseli yayınlandı. Gurbetçi bir baba olan Elvan Koçak'ın reşit olmayan iki kızı Şeyma ve Büşra'yı ve de boşandığı eski eşi Gülperi Koçak'ı Adnan Oktar suç örgütünden kurtarmaya çalışırken yaşadığı çaresizliği konu alan belgesel kısa sürede viral olmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tam 4 ay önce 140Journos, Adnan Oktar suç örgütünde yaşanan iğrençlikleri ortaya çıkartmak için 'kedicik' belgeselini yayınlamıştı.

Tam 4 ay önce 140Journos, Adnan Oktar suç örgütünde yaşanan iğrençlikleri ortaya çıkartmak için 'kedicik' belgeselini yayınlamıştı.

İzlemeyenler veya hafızasını temizlemek isteyenleri buraya alabiliriz. Tüm ayrıntılarıyla 'kedicik' belgeselini burada anlatmıştık 👇

İzlerken midemizin ağzına geldiği belgeselin sonunda bizi bir sürpriz bekliyordu... 140Journos ekibi, serinin bir sonraki belgeseli 'adnan'ı videonun sonunda duyurmuştu.

İzlerken midemizin ağzına geldiği belgeselin sonunda bizi bir sürpriz bekliyordu... 140Journos ekibi, serinin bir sonraki belgeseli 'adnan'ı videonun sonunda duyurmuştu.

4 ayın sonunda beklenen belgesel yayınlandı! Ekip belgeseli "ülkenin 40 yılına sirayet etmiş karanlık bir tarikatın labirentlerinden kızlarını kurtarmaya çalışan bir baba..." açıklamasıyla yayınladı.

4 ayın sonunda beklenen belgesel yayınlandı! Ekip belgeseli "ülkenin 40 yılına sirayet etmiş karanlık bir tarikatın labirentlerinden kızlarını kurtarmaya çalışan bir baba..." açıklamasıyla yayınladı.

'gurbetçi bir baba, çocuklarını boşandığı eşinin yanına türkiye’ye tatile gönderir. kısa süre sonra çocuklarıyla iletişimleri zayıflamasından şüphelenen babanın dünyası, eski eşi ve çocuklarını adnan oktar’ın kanalında görmesiyle değişir.

çocuklarını kurtarmak için hukuki mücadeleye girişen baba, ülkenin 40 yılına sirayet etmiş karanlık bir tarikatın labirentlerine sürüklenecektir.'

Hazırsanız 'adnan' belgeselinin detaylarına ve bir babanın çaresiz çığlıklarına birlikte göz atalım...

Hazırsanız 'adnan' belgeselinin detaylarına ve bir babanın çaresiz çığlıklarına birlikte göz atalım...

Sizi Elvan Koçak ile tanıştıralım... Kendisi gurbetçi bir Türk, 3 çocuğu olan bir baba. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Elvan Bey, boşanıyor fakat ne çocuklarıyla ne de çocuklarının hatırına eski eşiyle bağını kopartmıyor.

Sizi Elvan Koçak ile tanıştıralım... Kendisi gurbetçi bir Türk, 3 çocuğu olan bir baba. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Elvan Bey, boşanıyor fakat ne çocuklarıyla ne de çocuklarının hatırına eski eşiyle bağını kopartmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bölüm 1: Koçak Ailesi

Bölüm 1: Koçak Ailesi

Boşandıktan sonra tekrar evlenen Elvan Bey anneleri ile kalan çocuklarıyla sık sık görüşüyor. Çocuklar annelerinden dolayı İstanbul'da. WhatsApp grubu olan aile, orada sık sık mesajlaşıyor. Her şey yolundayken bir anda kızları Elvan Bey'den kendisini soyutlamaya başlıyor. Mesajlar ve aramalar azalıyor... İşler burada sarpa sarıyor işte...

Elvan Bey ile eşinin ayrılma sebeplerinden biri ise eşinin davranışlarının değişmesi. Elvan Koçak, eşinin sürekli A9 kanalını izlediğini ve Adnan Oktar'a karşı sempati beslediğini fark ediyor.

Elvan Bey ile eşinin ayrılma sebeplerinden biri ise eşinin davranışlarının değişmesi. Elvan Koçak, eşinin sürekli A9 kanalını izlediğini ve Adnan Oktar'a karşı sempati beslediğini fark ediyor.

Hal böyle olunca 'Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım' diyen Elvan Bey, Adnan Oktar'ın din adamı olmadığını ona çoktan hayran olmuş eşine anlatmaya çalışıyor. Fakat eşi onu dinlemiyor.

Yaşanan bu 'Adnan Oktar tartışmasından' 3 ay sonra Gülperi Hanım, Elvan Bey'e evliliğin bir mecburiyet olmadığını, evliliklerin 'onların verdiği islam hizmetine' engel olduğunu gerekçe göstererek boşanmak istediğini söylemiş.

Yaşanan bu 'Adnan Oktar tartışmasından' 3 ay sonra Gülperi Hanım, Elvan Bey'e evliliğin bir mecburiyet olmadığını, evliliklerin 'onların verdiği islam hizmetine' engel olduğunu gerekçe göstererek boşanmak istediğini söylemiş.

Elvan Bey eşini ikna etmeye çalışsa da başarılı olamamış ve çift boşanmış.

Bir önceki belgeselde de yer alan eski örgüt üyesi Özkan Mamati, Adnan Oktar örgütünün aile yapısından nefret ettiğini söyledi.

Bir önceki belgeselde de yer alan eski örgüt üyesi Özkan Mamati, Adnan Oktar örgütünün aile yapısından nefret ettiğini söyledi.

'Örgüt aile yapısından nefret ederdi. Adnan Oktar'ın annesiyle babasıyla sorunları olan bir çocukluğu var. O yüzden aile, baba kavramından nefret eden bir varlık. Üvey babayla büyümüş, çeşitli sorunları olmuş, bu sorunları hayatında gördüğü her mutlu anne babadan intikam almayla bastırmak için uğraşan bir manyak.'

Mağdur K.'nın da söyledikleri Özgür Mamati'yi doğruluyor.

Mağdur K.'nın da söyledikleri Özgür Mamati'yi doğruluyor.

'Aile sistemini istemiyor. Çünkü bunun mehdiyete engel olacağını düşünüyor. Yani ne kadar tek birey halinde olursan Adnan Oktar'a o kadar bağlı ve o kadar hizmet edeceğin bir kafada olduğunu düşünüyor. Çünkü her şey o ailenin içindeki anne, baba, çocuk... Tamamen Adnan Oktar'a bağımlı hale gelsin istiyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elvan Bey konuyu şöyle özetliyor: "Adam yani ailelere girdiği zaman... Hani korona falan o adamın yanında sütten çıkmış ak kaşık yani... Korona gelip grip yapıyor ama adam öyle bir virüs, öyle bir giriyor ki ailenin içine... Her taraftan dağıtıyor, her taraftan..."

Elvan Bey konuyu şöyle özetliyor: "Adam yani ailelere girdiği zaman... Hani korona falan o adamın yanında sütten çıkmış ak kaşık yani... Korona gelip grip yapıyor ama adam öyle bir virüs, öyle bir giriyor ki ailenin içine... Her taraftan dağıtıyor, her taraftan..."

'Ayrılma kararı aldı. Tabii ki ben direndim, ayrılmak istemedim. Kendi ailesi de direndi fakat hukuk devleti Avusturya... Yani ya anlaşmalı ayrılacaksın hatta beni tehdit etti. 'Ya anlaşmalı ayrılacaksın yoksa çocukları göstermem...' İşte şöyle yaparım böyle yaparım diyerek ben de fazla çocuklara sıçramaması için artık eski eşimin bana eş olmayacağını anladığım için anlaşmalı ayrılığı kabul ettim ve anlaşmalı ayrılığın en önemli içeriği çocukların velayetlerinin ortak olması...'

Söylenenlere göre baba çocuklarına çok düşkün. Özellikle kız çocukları Büşra ve Şeyma'yla aralarında çok güçlü bir bağ var.

Söylenenlere göre baba çocuklarına çok düşkün. Özellikle kız çocukları Büşra ve Şeyma'yla aralarında çok güçlü bir bağ var.

Eşiyle boşansa da çocuklarıyla sık sık görüşen baba, bir an olsun onlardan ayrı ya da habersiz kalmaya dayanamıyor. Elvan Bey çocuklarının hem kendisine hem de kendisinin ailesine çok düşkün olduklarını belirtiyor. Baba ve ailesi tüm izin ve tatillerini Türkiye'de çocuklarıyla geçirmeye özen gösteriyor.

Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde ailede bazı şeyler değişmeye başlıyor. Kızları artık Elvan Bey ile çok az iletişime geçiyor. Ramazan Bayramı ise aradaki kopmanın en çok hissedildiği zaman...

Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde ailede bazı şeyler değişmeye başlıyor. Kızları artık Elvan Bey ile çok az iletişime geçiyor. Ramazan Bayramı ise aradaki kopmanın en çok hissedildiği zaman...

'Ramazan Bayramı'nda ben çocuklarımla beraberdim. Çocuklarımla bayramımızı kutladık beraber birkaç gün sonra Türkiye'ye gelecektik. Türkiye'ye gelirken Büşra dedi ki bana, küçük kızım 16 yaşındaydı. 'Baba ben seninle bu sene Türkiye'ye gelmeyeceğim... Ablam ve Muhammed Hüseyin gelecek. Ben annemle burada kalacağım, ders çalışacağım çünkü biliyorsun üniversite hazırlıktayım artık.' Ben de 'Anlaştık, tamam kızım nasıl istiyorsan... Neticede annenle kalacaksın' dedim.'

"Boşanmaya rağmen çocuklarıyla irtibatı sürekli devam ettiren, yeni eşini de çocuklarını da dahil ettiği bir WhatsApp grubunda sürekli konuşan ve o temasını hiç koparmamış bir baba."

"Boşanmaya rağmen çocuklarıyla irtibatı sürekli devam ettiren, yeni eşini de çocuklarını da dahil ettiği bir WhatsApp grubunda sürekli konuşan ve o temasını hiç koparmamış bir baba."

'Ama bir süre sonra her gün yaptığı çocuklarıyla yaptığı konuşmalar, mesajlar, sevgi sözcüklerinin olduğu mesajlar bir süre sonra yavaş yavaş azalmaya, çocukları sanki bir plan gibi alıştıra alıştıra uzaklaşmaya başlıyor.'

2017 yılının sonlarında iletişim tamamen kopuyor. Hala ortak WhatsApp grubunda yer alıyorlar. Her gün akşama kadar yazıştıkları grupta artık mesajlar azalıyor. Büşra Viyana'da gibi yazıyor, Şeyma zaten Viyana'da.

2017 yılının sonlarında iletişim tamamen kopuyor. Hala ortak WhatsApp grubunda yer alıyorlar. Her gün akşama kadar yazıştıkları grupta artık mesajlar azalıyor. Büşra Viyana'da gibi yazıyor, Şeyma zaten Viyana'da.

Büşra'yı en son 6 ay önce gören baba, Şeyma'yla da 2 aydır görüşmemeye başlamış. 'Dedim ki 'Kızım çok uzun süredir görüşmüyoruz. Artık görüşelim. Yılbaşı yemeği yiyelim beraber, gezmeye gidelim, başka bir yerde kutlama yapalım, siz nasıl isterseniz... Ama artık bir araya gelelim, uzun zaman oldu.' Çünkü hiç bu kadar uzun kopmamıştık. 'Tamam babacım, olur babacım, dersler babacım' diyerek hep beni ikna ederek böyle ben de fazla üzerlerine gitmek istemiyordum, kırmak istemiyordum. Sonrasında dedim ki 'Size son bir kez tarih veriyorum, yarın kahvaltıya geliyorsunuz. Beraber kahvaltı yapıyoruz.' O gün de ne tesadüf hastalandılar, gelmediler 'Baba hastayız ikimiz de yorgan yastık yatıyoruz, gelemeyiz.' dediler.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve Elvan Bey'in hayatının karardığı o gün...

Ve Elvan Bey'in hayatının karardığı o gün...

'O gün eve geç gelmiştim. Gülden Hanım dedi ki 'Sen çocuklara niçin ulaşamıyorsun, biliyor musun? Şöyle bir otur' dedi. Saat 8-9 sıralarıydı. İşim uzun sürmüştü.'

Elvan Bey'in yeni eşi Gülden Hanım, bir gün YouTube'da A9 kanalının yayınına denk geliyor... Ve Elvan Koçak'ın hayatını başına yıkacak o görüntüyü görüyor.

Elvan Bey'in yeni eşi Gülden Hanım, bir gün YouTube'da A9 kanalının yayınına denk geliyor... Ve Elvan Koçak'ın hayatını başına yıkacak o görüntüyü görüyor.

'Aslında Elvan Koçak'ın cehennemi eşinin YouTube'dan A9 kanalını açıp göstermesiyle başlıyor.'

"Ne var o görüntülerde? İki kızı yarı çıplak vaziyette Adnan Oktar'ın A9 kanalında... Ve burada önemli bir nokta var o sırada kızları reşit değiller. Tabii dünyası başına yıkılıyor... Ve bir daha hiçbir şey Elvan Koçak için eskisi gibi olmuyor."

"Ne var o görüntülerde? İki kızı yarı çıplak vaziyette Adnan Oktar'ın A9 kanalında... Ve burada önemli bir nokta var o sırada kızları reşit değiller. Tabii dünyası başına yıkılıyor... Ve bir daha hiçbir şey Elvan Koçak için eskisi gibi olmuyor."

'Şimdi o görüntüleri görünce kanım dondu, hareket edemedim, şoka girdim... Birkaç dakika zaten kendime gelemedim. El bebek gül bebek, toz konduramadığım kız evlatların bir de kız evladı yani...'

Böylelikle Elvan Koçak hem eşini hem de kızlarını kaybetmiş oluyor... "Sonra ne yapacağımı bilemedim... Kendime geldikten sonra tabii mesaj attım hemen onlara."

Böylelikle Elvan Koçak hem eşini hem de kızlarını kaybetmiş oluyor... "Sonra ne yapacağımı bilemedim... Kendime geldikten sonra tabii mesaj attım hemen onlara."

''Kızım neredesiniz? Hemen görüşelim, görüşmemiz lazım' dedim. Dedi ki 'Baba niye, ne oldu ki?' dedi. 'Kızım' dedim 'Ben sizin nerede olduğunuzu öğrendim, duydum' dedim. 'Hemen İstanbul'a geliyorum' dedim. Ve bunu yine söylüyorum bu sözden dolayı beni çok mahkemeye verdiler. Çok yargılandım. Birçok kişi Adnan da annesi de Adnan'ın çevresindekiler de 'Sizi oraya düşürenlere dünyayı dar edeceğim' diye o gece söz verdim ve bugün 6. yılı ve onlara dünyayı dar ettik...'

Bölüm 2: Labirent

Bölüm 2: Labirent

İşte burada çaresiz bir babanın, çocuklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi göreceğiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Baba Koçak, Türkiye'ye döner dönmez emniyete başvurmuş fakat süreç çok yavaş ilerlemiş. Böyle çözemeyeceğini anlayan Koçak, savcılığa gidiyor fakat bu da emniyet süreci gibi uzadıkça uzuyor!

Baba Koçak, Türkiye'ye döner dönmez emniyete başvurmuş fakat süreç çok yavaş ilerlemiş. Böyle çözemeyeceğini anlayan Koçak, savcılığa gidiyor fakat bu da emniyet süreci gibi uzadıkça uzuyor!

Burada da geriye tek bir seçenek kalıyor: basın! Elvan Koçak basın desteğini arkasına alamadan kızlarını oradan kurtaramayacağını anlıyor... 11 Ocak 2018 tarihinde tüm ulusal kanalları tek tek arıyor. 'Adnan Oktar'ın ismini duyan kimse kabul etmiyordu...'

Bir gün Akit Gazetesi'nden bir muhabir Elvan Koçak'a ulaşarak röportaj yapmak istiyor. Röportajın ardından ana akım medyada bu haber yayılıyor.

Bir gün Akit Gazetesi'nden bir muhabir Elvan Koçak'a ulaşarak röportaj yapmak istiyor. Röportajın ardından ana akım medyada bu haber yayılıyor.

Hal böyle olunca Adnan Oktar hemen Elvan Bey'in eski eşini arayıp 'Hemen Türkiye'ye geliyorsun' diye emir veriyor. 'Gelirken eski eşin hakkında suç duyurusunda bulunacaksın.' diyen Adnan Oktar'ı dinleyen Gülperi Hanım hem Avusturya'da hem de Türkiye'de eski eşi hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Suçlama ise oldukça ağır: taciz...

Burada devreye örgütün çatı lideri Didem Ürer giriyor ve aileye Elvan Koçak'ın iddialarını yalanlaması için adeta ezber yaptırıyor.

Burada devreye örgütün çatı lideri Didem Ürer giriyor ve aileye Elvan Koçak'ın iddialarını yalanlaması için adeta ezber yaptırıyor.

Hatta dönemin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Elvan Koçak'ın bu sert ve inatçı tavırlarından korkmuş.

Hatta dönemin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Elvan Koçak'ın bu sert ve inatçı tavırlarından korkmuş.

Çünkü kendisi Adnan Oktar'a yönelik yapacakları operasyonun deşifre olmasından korkmuş.

Bölüm 3: Dipsiz Uçurum

Bölüm 3: Dipsiz Uçurum
İçeriğin Devamı Aşağıda

Adnan Oktar, baba Elvan Koçak'ın inatçı tavrından o kadar rahatsız oluyor ki anne Gülperi ve kızları Büşra ile Şeyma'ya metinler ezberleterek baba Koçak'ın iddialarını yalanlatıyor.

Adnan Oktar, baba Elvan Koçak'ın inatçı tavrından o kadar rahatsız oluyor ki anne Gülperi ve kızları Büşra ile Şeyma'ya metinler ezberleterek baba Koçak'ın iddialarını yalanlatıyor.

Tam baba pes ederek Viyana'ya dönmüşken tüm umutların yeşerdiği o gelişme yaşanıyor... Kızların velayeti baba Koçak'a veriliyor.

Tam baba pes ederek Viyana'ya dönmüşken tüm umutların yeşerdiği o gelişme yaşanıyor... Kızların velayeti baba Koçak'a veriliyor.

Kızlarını almak için mahkeme kararıyla Üsküdar Çocuk Büro'ya giden Elvan Koçak bir kez daha yıkılıyor... Çünkü bürodakilerden çocuklarının gece kaçırıldığını öğreniyor!

Kızlarını almak için mahkeme kararıyla Üsküdar Çocuk Büro'ya giden Elvan Koçak bir kez daha yıkılıyor... Çünkü bürodakilerden çocuklarının gece kaçırıldığını öğreniyor!

Örgütün hukuk yöneticisi Kartal İş ve üyesi Uğur Örmen aracılığıyla iki kız çocuğu yurt dışına kaçırılıyor...

Bölüm 4: Bir Tarikatın Doğuşu

Bölüm 4: Bir Tarikatın Doğuşu

Bu bölümde örgütün doğuşundan ve geçmişinden bahsedilliyor... Ayrıntılar ise kan dondurucu...

Bölüm 5: Düşmanlarını Yok Et

Bölüm 5: Düşmanlarını Yok Et

Bu bölümde ise Adnan Oktar'ın kendisine karşı çıkan islami ve siyasi isimleri nasıl yok ettiğini öğreniyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bölüm 6: Tarikattan Suç Örgütüne

Bölüm 6: Tarikattan Suç Örgütüne

Burada ise Adnan Oktar'ın tarikat olarak başladığı yolculukta nasıl bir silahlı örgüte dönüşerek büyüdüğü anlatılıyor.

Bölüm 7: Öldürmeyen Darbe

Bölüm 7: Öldürmeyen Darbe

1999 ve 2008 yılında yapılan operasyonlarda Adnan Oktar'ın yargılanmaması ve kolayca serbest bırakılmasının ardından korkulan bir güç haline gelmesinden bahsedilen bu bölümde; Adnan Oktar'ın kendisini hapsetmeye çalışan herkesle teker teker uğraşması anlatılıyor.

Bölüm 8: Siyaset Üstü Bir Yapı

Bölüm 8: Siyaset Üstü Bir Yapı

İşte burası en can alıcı kısım... Burada örgütün siyasi bağlantıları anlatılıyor. Özellikle Rusya ve İran'la olan bağ ve ilişkiler gerçekten duyanları şaşırtıyor. Adnan Oktar suç örgütü, bu kazada parmağı olduğu iddiasının altı burada oldukça fazla bir şekilde çiziliyor.

Bölüm 9: Babalar ve Kızları

Bölüm 9: Babalar ve Kızları

"O uzun yolda onlarca plan yaptım, onlarca aklıma şeyler geldi... Ama ilk geldiğimde buraya şuna inanıyordum 'Çocukları ben oradan koparıp alacağım, alacağım ve annemin yanına götüreceğim."

"O uzun yolda onlarca plan yaptım, onlarca aklıma şeyler geldi... Ama ilk geldiğimde buraya şuna inanıyordum 'Çocukları ben oradan koparıp alacağım, alacağım ve annemin yanına götüreceğim."

'Annemin yanına Ankara'ya, oradan da Viyana'ya döneceğiz... Tabii işin öyle olmadığını ilerleyen süreçlerde hepsinde gördük. Ne kadar zorlu bir süreç olduğunu...'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir babanın çaresizliği ve inadı...

Bir babanın çaresizliği ve inadı...

'Bazen 'Yeter artık' diyorum veyahutta 'Yoruldum' diyorum. Sonra diyorum 'Ya çocuklar hala yok. Bazen otururum telefon ederim, resimlere bakarım... İşte onlara gönderdiğim resimlere, çocukluk resimlerine, en son beraber olduğumuz resimlere, sosyal medya hesaplarından yani ulaşamayacağımı bile bile ararım. Her doğum günlerinde mesaj atmışımdır, bayramlarda mesaj atmışımdır. Hiç cevap yok... Olsun bakalım, hayırlısı olsun. Bu da bizim sınavımızmış...'

Eski örgüt üyesi Özkan Mamati ile sürekli iletişim halinde olan baba Elvan Koçak, kızlarıyla hala görüşememiş... Son aldığı bilgiye göre Şeyma onunla görüşmek istiyormuş...

Eski örgüt üyesi Özkan Mamati ile sürekli iletişim halinde olan baba Elvan Koçak, kızlarıyla hala görüşememiş... Son aldığı bilgiye göre Şeyma onunla görüşmek istiyormuş...

Özkan Mamati ise 'Abi onlar seninle görüşmek istemiyor değil, örgüt izin vermiyor. Biliyoruz ki bir sabah hipnozdan uyanacaklar ve koşarak sana sarılacaklar...' diyerek Elvan Koçak'a destek veriyor.

'adnan' belgeselinin tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

Bu içerikler de dikkatinizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?