Kızlarını Adnan Oktar Suç Örgütünden Kurtarmaya Çalışan Babanın Çaresizliği: 140Journos'tan 'Adnan' Belgeseli
Kızlarını Adnan Oktar Suç Örgütünden Kurtarmaya Çalışan Babanın Çaresizliği: 140Journos'tan 'Adnan' Belgeseli
140Journos'un Ekim ayında yayınladığı 'kedicik' belgeselinin ikinci bölümü olan 'adnan' belgeseli yayınlandı. Gurbetçi bir baba olan Elvan Koçak'ın reşit olmayan iki kızı Şeyma ve Büşra'yı ve de boşandığı eski eşi Gülperi Koçak'ı Adnan Oktar suç örgütünden kurtarmaya çalışırken yaşadığı çaresizliği konu alan belgesel kısa sürede viral olmayı başardı.
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Tam 4 ay önce 140Journos, Adnan Oktar suç örgütünde yaşanan iğrençlikleri ortaya çıkartmak için 'kedicik' belgeselini yayınlamıştı.
İzlerken midemizin ağzına geldiği belgeselin sonunda bizi bir sürpriz bekliyordu... 140Journos ekibi, serinin bir sonraki belgeseli 'adnan'ı videonun sonunda duyurmuştu.
4 ayın sonunda beklenen belgesel yayınlandı! Ekip belgeseli "ülkenin 40 yılına sirayet etmiş karanlık bir tarikatın labirentlerinden kızlarını kurtarmaya çalışan bir baba..." açıklamasıyla yayınladı.
Hazırsanız 'adnan' belgeselinin detaylarına ve bir babanın çaresiz çığlıklarına birlikte göz atalım...
Sizi Elvan Koçak ile tanıştıralım... Kendisi gurbetçi bir Türk, 3 çocuğu olan bir baba. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Elvan Bey, boşanıyor fakat ne çocuklarıyla ne de çocuklarının hatırına eski eşiyle bağını kopartmıyor.
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Bölüm 1: Koçak Ailesi
Elvan Bey ile eşinin ayrılma sebeplerinden biri ise eşinin davranışlarının değişmesi. Elvan Koçak, eşinin sürekli A9 kanalını izlediğini ve Adnan Oktar'a karşı sempati beslediğini fark ediyor.
Yaşanan bu 'Adnan Oktar tartışmasından' 3 ay sonra Gülperi Hanım, Elvan Bey'e evliliğin bir mecburiyet olmadığını, evliliklerin 'onların verdiği islam hizmetine' engel olduğunu gerekçe göstererek boşanmak istediğini söylemiş.
Bir önceki belgeselde de yer alan eski örgüt üyesi Özkan Mamati, Adnan Oktar örgütünün aile yapısından nefret ettiğini söyledi.
Mağdur K.'nın da söyledikleri Özgür Mamati'yi doğruluyor.
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Elvan Bey konuyu şöyle özetliyor: "Adam yani ailelere girdiği zaman... Hani korona falan o adamın yanında sütten çıkmış ak kaşık yani... Korona gelip grip yapıyor ama adam öyle bir virüs, öyle bir giriyor ki ailenin içine... Her taraftan dağıtıyor, her taraftan..."
Söylenenlere göre baba çocuklarına çok düşkün. Özellikle kız çocukları Büşra ve Şeyma'yla aralarında çok güçlü bir bağ var.
Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde ailede bazı şeyler değişmeye başlıyor. Kızları artık Elvan Bey ile çok az iletişime geçiyor. Ramazan Bayramı ise aradaki kopmanın en çok hissedildiği zaman...
"Boşanmaya rağmen çocuklarıyla irtibatı sürekli devam ettiren, yeni eşini de çocuklarını da dahil ettiği bir WhatsApp grubunda sürekli konuşan ve o temasını hiç koparmamış bir baba."
2017 yılının sonlarında iletişim tamamen kopuyor. Hala ortak WhatsApp grubunda yer alıyorlar. Her gün akşama kadar yazıştıkları grupta artık mesajlar azalıyor. Büşra Viyana'da gibi yazıyor, Şeyma zaten Viyana'da.
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Ve Elvan Bey'in hayatının karardığı o gün...
Elvan Bey'in yeni eşi Gülden Hanım, bir gün YouTube'da A9 kanalının yayınına denk geliyor... Ve Elvan Koçak'ın hayatını başına yıkacak o görüntüyü görüyor.
"Ne var o görüntülerde? İki kızı yarı çıplak vaziyette Adnan Oktar'ın A9 kanalında... Ve burada önemli bir nokta var o sırada kızları reşit değiller. Tabii dünyası başına yıkılıyor... Ve bir daha hiçbir şey Elvan Koçak için eskisi gibi olmuyor."
Böylelikle Elvan Koçak hem eşini hem de kızlarını kaybetmiş oluyor... "Sonra ne yapacağımı bilemedim... Kendime geldikten sonra tabii mesaj attım hemen onlara."
Bölüm 2: Labirent
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Baba Koçak, Türkiye'ye döner dönmez emniyete başvurmuş fakat süreç çok yavaş ilerlemiş. Böyle çözemeyeceğini anlayan Koçak, savcılığa gidiyor fakat bu da emniyet süreci gibi uzadıkça uzuyor!
Bir gün Akit Gazetesi'nden bir muhabir Elvan Koçak'a ulaşarak röportaj yapmak istiyor. Röportajın ardından ana akım medyada bu haber yayılıyor.
Burada devreye örgütün çatı lideri Didem Ürer giriyor ve aileye Elvan Koçak'ın iddialarını yalanlaması için adeta ezber yaptırıyor.
Hatta dönemin İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, Elvan Koçak'ın bu sert ve inatçı tavırlarından korkmuş.
Bölüm 3: Dipsiz Uçurum
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Adnan Oktar, baba Elvan Koçak'ın inatçı tavrından o kadar rahatsız oluyor ki anne Gülperi ve kızları Büşra ile Şeyma'ya metinler ezberleterek baba Koçak'ın iddialarını yalanlatıyor.
Tam baba pes ederek Viyana'ya dönmüşken tüm umutların yeşerdiği o gelişme yaşanıyor... Kızların velayeti baba Koçak'a veriliyor.
Kızlarını almak için mahkeme kararıyla Üsküdar Çocuk Büro'ya giden Elvan Koçak bir kez daha yıkılıyor... Çünkü bürodakilerden çocuklarının gece kaçırıldığını öğreniyor!
Bölüm 4: Bir Tarikatın Doğuşu
Bölüm 5: Düşmanlarını Yok Et
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Bölüm 6: Tarikattan Suç Örgütüne
Bölüm 7: Öldürmeyen Darbe
Bölüm 8: Siyaset Üstü Bir Yapı
Bölüm 9: Babalar ve Kızları
"O uzun yolda onlarca plan yaptım, onlarca aklıma şeyler geldi... Ama ilk geldiğimde buraya şuna inanıyordum 'Çocukları ben oradan koparıp alacağım, alacağım ve annemin yanına götüreceğim."
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Bir babanın çaresizliği ve inadı...
Eski örgüt üyesi Özkan Mamati ile sürekli iletişim halinde olan baba Elvan Koçak, kızlarıyla hala görüşememiş... Son aldığı bilgiye göre Şeyma onunla görüşmek istiyormuş...
'adnan' belgeselinin tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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