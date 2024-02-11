Kızlarını Adnan Oktar Suç Örgütünden Kurtarmaya Çalışan Babanın Çaresizliği: 140Journos'tan 'Adnan' Belgeseli

Büşra'yı en son 6 ay önce gören baba, Şeyma'yla da 2 aydır görüşmemeye başlamış. 'Dedim ki 'Kızım çok uzun süredir görüşmüyoruz. Artık görüşelim. Yılbaşı yemeği yiyelim beraber, gezmeye gidelim, başka bir yerde kutlama yapalım, siz nasıl isterseniz... Ama artık bir araya gelelim, uzun zaman oldu.' Çünkü hiç bu kadar uzun kopmamıştık. 'Tamam babacım, olur babacım, dersler babacım' diyerek hep beni ikna ederek böyle ben de fazla üzerlerine gitmek istemiyordum, kırmak istemiyordum. Sonrasında dedim ki 'Size son bir kez tarih veriyorum, yarın kahvaltıya geliyorsunuz. Beraber kahvaltı yapıyoruz.' O gün de ne tesadüf hastalandılar, gelmediler 'Baba hastayız ikimiz de yorgan yastık yatıyoruz, gelemeyiz.' dediler.'