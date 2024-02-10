Gerçeği Yansıtıyor mu? Ankara Pavyonlarının Tanınan İsimleri Kirli Dilek ve Sıla Pavyon Sahnelerini Yorumladı

Dilek: 'Dansı evet Ankara havası güzel bir eğitim aldığı belli. Çok da güzel oynamış, filme yakışmış mı evet, yakışmış. Onu da belirteyim.'

Burak: 'Burada mesela sen dans ediyor olsaydım 'Daha iyi kıvırırdım bu işi' der misin?'

Dilek: 'Bu ispatlanmış bir şey. Yani 27 yıl... Ben bugün Seymenler'le ile de oynayabilirim, erkek Ankara havası ayrı... Bundan daha profesyonel olabilirim. Estiririm, toz kalmaz sahnede...'