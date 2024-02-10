Gerçeği Yansıtıyor mu? Ankara Pavyonlarının Tanınan İsimleri Kirli Dilek ve Sıla Pavyon Sahnelerini Yorumladı
Gerçeği Yansıtıyor mu? Ankara Pavyonlarının Tanınan İsimleri Kirli Dilek ve Sıla Pavyon Sahnelerini Yorumladı
İnci Taneleri dizisinin Dilber'iyle yeniden gün yüzüne çıkan pavyon alemi ve kültürü herkesin gündeminde. Ankara'nın tanınan isimleri Kirli Dilek ve Sıla Sultan isimli pavyon çalışanları, TepkiKolik kanalına konuk oldu; dizilerdeki pavyon sahnelerini yorumlayıp alemle ilgili merak edilen soruları yanıtladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnci Taneleri dizisiyle ülkemizin görmezden gelinen bir kültürünü yeniden ortaya çıktı: pavyonlar!
Daha ilk tanıtım videosunda Hazar Ergüçlü'nün sergilediği dans performansıyla ortalığı kasıp kavuran İnci Taneleri'ndeki pavyon sahneleri, gerçek pavyon meraklıları ve konsomatrisler tarafından da bol bol yorumlandı.
Hatta sizler için Ankara'nın en tanınan ve bilinen eğlence merkezi olan Yalıkent Pavyon'a gittik ve orada çalışanlarla bol bol sohbet ettik!
Şimdi ise TepkiKolik kanalına Ankara pavyonlarının tanınan simaları Sıla Sultan ve Kirli Dilek konuk oldu; birlikte dizilerdeki pavyon sahnelerini yorumladı!
Öncelikle tanımayanlar için konukları tanıtalım; Kirli Dilek 16 yaşında bu sektöre atılmış ve tam tamına 27 yıldır pavyonlarda çalışıyor. Kendisi Ankara'da oldukça ünlü bir konsomatris.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İkinci konuk ise Sıla Sultan. Kirli Dilek için "O benim ablam" diyen Sıla'nın tecrübesi, Dilek'ten daha az tabii ki. Babasının bu 'alemden' olması, Sıla'yı da küçük yaşta pavyon kültürüyle tanıştırmış.
Öncelikle kanalın sahibi Burak, konuklarından "Gençlere bir tavsiye verir misiniz?" sorusuna cevap istiyor. Söz Kirli Dilek'in...
Sıla ise alemin zorluklarından bahsetti.
İlk konumuz tabii ki Hazar Ergüçlü'nün Dilber dansıydı!
Dilber dansına Kirli Dilek'in yorumu şöyle oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat Sıla'nın düşünceleri biraz farklıydı. Kendisi diziyi de daha önce izlemediğini söylüyor.
İnci Taneleri dizisinde 'masaya çağrılma' sahnesi hakkında konuşuldu. Kirli Dilek 👇
Sıla Sultan 👇
Sıra geldi Yasak Elma'ya... Dizide pavyona polis baskınından bahsedilliyor. Burak'ın ilk sorusu "Bir müşteri, başka bir müşteriye sarkıntılık edebilir mi?" oldu.
Sıla'nın başına benzer bir şey gelmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Polis baskını hakkında ise Kirli Dilek "Oluyor evet... Bugün devletimize de teşekkür etmek istiyorum. Kendimizi daha güvende hissediyoruz." diye söze girdi.
Sıra Behzat Ç.'de... Biliyorsunuz bu dizi Ankara'da çekildi. Soru ise basit: Pavyon ortamını iyi yansıtmışlar mı?
Sıla Sultan 👇
Ve geçtiğimiz aylarda viral olan 'Tarla Sattıran' videosu da Kirli Dilek ve Sıla Sultan'a izletildi.
Sıla ve bu ablamız aynı mekanda çalışıyormuş...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sıra Ezel'den bir pavyon sahnesindeydi. Cengiz, başka bir masada oturan kadını para göstererek yanına çağırıyor.
Kirli Dilek 👇
Yalan Dünya'da Zerrin'in Açılay'ı pavyona alıştırdığı sahne vardı sırada.
Sıla gülerek izledi sahneyi. Özellikle de Açılay'ın pavyona giren erkeği kolundan tutup iltifatlat yağdırdığı sahneye...
Arka Sokaklar'da ise gelen yüklü hesaplar ve dolandırıcılıklar işlenmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sıla "Ankara'da bir şişe kolaya 30 bin TL yazıldı" diyerek söze girdi. Dizide 85 bin TL geliyor hesap.
Sıradaki sahnede ise Behzat Ç. dizisindeki 'konsomatrise evlilik teklifi' sahnesi vardı.
Kirli Dilek'i geçmişe götürdü tabii bu sahne! Burak sordu: Dilek abla kaç kere evlilik teklifi aldın?
Eee buraya kadar gelmişken bir performans almadan da bırakmamış Burak! İşte Kirli Dilek ve Sıla Sultan'ın kaşık şovu 👇
Videonun tümünü izlemek isterseniz buyurun 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda