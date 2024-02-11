Ünlü Komedyen Ricky Gervais'in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Aman Tanrım, her zaman 50 yaşında gibi göründüğünü sanıyordum. Şu elmacık kemiklerine bakın!

Bu gerçek mi? Bowie havası var.

Ricky ve new wave'i severim ama bu kesinlikle çok çirkinmiş!

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