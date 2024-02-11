Ünlü Komedyen Ricky Gervais'in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
Ünlü Komedyen Ricky Gervais'in Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
İngiliz komedyen Ricky Gervais'in gençlik yıllarında bir pop yıldızı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan video ve fotoğrafları gören hayranları ise gözlerine inanamadı.
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İngiliz komedyen, Ricky Gervais'in 'Armageddon' adlı tartışmalı stand-up gösterisi Netflix'te büyük başarı yakalamıştı. Ünlü komedyenin yine Netflix'teki 'After Life' dizisi de kendisini dünyaca tanınan bir isim haline getirmişti.
Ricky Gervais'in komedyenlik kariyerine başlamadan önce genç bir pop yıldızı olduğu ortaya çıktı. 62 yaşındaki İngiliz komedyen, 1980'lerde 'Seona Dancing' adlı bir grup kurmuş ve şarkıcılık yapmıştı.
Ancak Ricky Gervais şarkıcılık kariyerinde komedyenlikte olduğu kadar başarılı olamadı ve eserleri müzik listelerine girmeyi başaramadı.
Yıllar sonra sosyal medyada yayılan bir videoda ise Gervais'in 80'ler tarzında şarkı söylediği görülüyor.
Gervais'in pop yıldızı olduğu eski kariyeri ise bu sıralar oldukça meşhur olan ünlü komedyenin bazı hayranlarını şaşkına çevirdi.
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Sosyal medyada söz konusu video ve fotoğrafların yayılmasıyla birlikte öne çıkan bazı yorumlar ise şöyle 👇
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