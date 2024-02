2024 Astroloji Öngörüleri: Genel Af Çıkabilir, Ev Fiyatları Düşüyor

Hepimizin hayatında farklı hedefleri var. Kimimiz zengin olmak, para, evlilik, çocuk, iş hayatında başarı, itibar, ev sahibi olmak ya da farklı amaçlar ile hayatın içinde ilerliyoruz. Bana soracak olursanız benim en büyük hedefim bu hayatımda mokşamı almak, tamamen ilahi tam aydınlanmaya kavuşmak ve sonsuz bilincin en yüksek bilincine tam olarak uyanmak!

Çocukluğumdan itibaren en büyük hayalim aydınlanmak oldu. Sonrasında öleceğim zaman sevdiklerime ve beni sevenlere veda edip kendi isteğim ile meditasyon yaparak bu yaşamımı bitirip mokşamı almak ve istediğim uyanışa kavuşmak en büyük hedefim! Elbette sonsuz ölümsüz bir varlık olarak insan bedeninde yaşadığım insan deneyimimin içinden geçerken çeşitli maddi manevi sınavlar, öğretiler ve yolculukların içinden bu oyunun içinde olduğum için geçiyorum.

Aslında bildiğim gerçek hepimiz öleceğiz ve dünyada ekonomik iniş çıkışlar, maddi manevi konular, politik olaylar, savaşlar, depremler ve tüm korktuğunuz veya sevdiğiniz her şey aynı şekilde devam edecek!

Dünya daha yüksek bir bilince doğru gidiyor çünkü astrolojik olarak sonsuzlukta yıldız sistemimiz ışığın en yüksek olduğu noktaya “yani bilincin en yüksek olduğu nokta!”.

Yaklaştığı zaman dünyada yaşayan herkesin bilincinin en yüksek noktada olduğu, teknolojinin ve tüm bilgeliğin en yüksek noktaya ulaştığı hatta insanların toplu aydınlanma ve uyanışlar yaşadıkları bir dönem oluyor. Lakin bunun yanında ışıktan, en yüksek bilinçten ve sonuç olarak sevgiden en uzak olduğumuz noktada olduğumuz zaman “bundan 3 bin yıl önce oradaydık!” Anne babanın kendi çocuğunu öldürdüğü, çocukların kendi anne babasına karşı hiçbir sevgi hissetmediği, toplumda ve her bireyde bilincin, teknolojinin, farkındalığın en düşük noktada olduğu zamanlar oluyor. Savaşlar, toplu cinayetler, katliam ve inanç veya çeşitli düşünce ayrılıklardan kaynaklı, insanlar sonsuzluktaki en yüksek bilinçten ışıktan uzak oldukları için sevgisizlikten her şeyi yapabiliyorlar. Elbette en karanlık nokta ile en aydınlık ışığın bilincin en yüksek olduğu nokta arasındaki yolculuk 20 bin gibi bir süreçten bahsediyoruz. En karanlık noktadan yeni çıktığımız ve şuna ışığa en yüksek bilince doğru gittiğimiz süreçte bütün dünya günden güne daha fazla farkındalıklar yaşıyor ve uyanışa doğru gidiyor ama hala bilinç çok düşük!

Şu an bilim insanları ve tüm dünya teknolojik ya da bilimsel olarak çok şey bildiklerini zannediyorlar ama gerçekten astrolojik olduğumuz noktada varacağımız noktaya göre hiçbir şey bilmiyorlar. Hala ışıktan çok uzaktayız. Lakin günden güne yaklaşıyoruz. Şu an dünyada yaşanan her şey astrolojik olarak tarihin kendin tekrar etmesi ama günden güne daha aydınlık ve daha fazla farkındalıklar ile ilerleyen bir süreçte ilerliyor. İleri yıllarda savaşlar, depremler, ekonomik krizler ve her şey dünyanın dört bir yanında farklı dönemlerde olacak! Şu an çok büyük güce sahip ülkeler güçsüz ve çok güçsüz olan ülkeler güçlü olacak!

Arap ülkeleri çok büyük zenginlik sürecinin içinden şu an geçerken ileriki dönemde ellerindeki tüm altınları satacak noktaya gelecekler. Ve oldukları ülkeleri işsizlik ve yokluktan tek edecekler. Rusya bölünecek, Çin binlerce yıldır devam ettirdiği istikrarını kaybedip bölünecek, Hindistan hayaller ötesinde dünya hakimi olurken, Amerika bölünecek, İngiltere kraliyet ailesi bitecek, Rusya bölünecek hatta topraklarını satacak, Güney Amerika savaşlar yalayacak atom bombası yada büyük nükleer patlama gibi büyük olaylar ile karşılaşacak ve arkasından çok büyük yükselişe geçecek, Türkiye’nin toprakları genişleyecek, farklı lekelerde topraklarında olacak, doğal kaynakları daha fazla çıkacak, Türkiye çok zengin olacak, dünyanın hiçbir yerinde bulunamamış kadar eski şok edici tarihi antik şehirler çıkacak, Türkiye’nin topraklarında yer altından eski bir uzak gemisi kalıntıları çıkacak ve dünyanın dikkati buraya odaklanacak, Türkiye’de Hollywood ve Bolywood gibi bir şehir alan kurulacak ve film ve dizi sektöründe hayaller ötesinde yükseliş yaşayacak, döviz şu anki gibi kalmayacak ve inanılmaz bir düşüş yaşayacak!

Türkiye’de şu an önemsemediğiniz, almaya değer görmediğiniz ufacık tarlalar bile milyon dolarlar edecek! İleride Türkiye’nin her hangisi bir yerinden almadığınız her toprak parçası için bin pişman olacaksınız. Avrupa Türkiye’yi kendine katmak almak isteyecek ama Türkiye girse bile çıkacak ve istemeyecek! Türk pasaportu bir Amerika, İngiltere ya da Avrupa pasaportundan çok daha değerli ve güçlü olacak! Eğer ki tarihine bakarsanız her zaman bir döngünün olduğunu hiçbir şeyin aynı şekilde kalmadığını göreceksinizdir.