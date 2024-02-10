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2024 Astroloji Öngörüleri: Genel Af Çıkabilir, Ev Fiyatları Düşüyor

etiket 2024 Astroloji Öngörüleri: Genel Af Çıkabilir, Ev Fiyatları Düşüyor

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
10.02.2024 - 19:20

Canım takipçilerim hepinizi çok seviyorum. En büyük hedefim aydınlanmanız ve uyanışınız. Bu satırları yazarken Toronto’dan Ottawa’ya giden bir trenin içindeyim.

Ottawa’da Parnel diye çok sevdiğim bir dostum ile beraber aile dizimde gideceğiz. 

Konusu yalnızlık! İçsel dönüş, farkındalık, bilinç yükselişi, en iyi versiyonuma doğru ilerleyiş, aydınlanma ve gerçekliğe uyanış yolculuğum tüm hızı ile devam ediyor!

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Her gün yeni aydınlanmalar ve farkındalıklar ile yaşamımda ilerliyoruz.

Her gün yeni aydınlanmalar ve farkındalıklar ile yaşamımda ilerliyoruz.

Hepimizin hayatında farklı hedefleri var. Kimimiz zengin olmak, para, evlilik, çocuk, iş hayatında başarı, itibar, ev sahibi olmak ya da farklı amaçlar ile hayatın içinde ilerliyoruz. Bana soracak olursanız benim en büyük hedefim bu hayatımda mokşamı almak, tamamen ilahi tam aydınlanmaya kavuşmak ve sonsuz bilincin en yüksek bilincine tam olarak uyanmak!

Çocukluğumdan itibaren en büyük hayalim aydınlanmak oldu. Sonrasında öleceğim zaman sevdiklerime ve beni sevenlere veda edip kendi isteğim ile meditasyon yaparak bu yaşamımı bitirip mokşamı almak ve istediğim uyanışa kavuşmak en büyük hedefim! Elbette sonsuz ölümsüz bir varlık olarak insan bedeninde yaşadığım insan deneyimimin içinden geçerken çeşitli maddi manevi sınavlar, öğretiler ve yolculukların içinden bu oyunun içinde olduğum için geçiyorum. 

Aslında bildiğim gerçek hepimiz öleceğiz ve dünyada ekonomik iniş çıkışlar, maddi manevi konular, politik olaylar, savaşlar, depremler ve tüm korktuğunuz veya sevdiğiniz her şey aynı şekilde devam edecek! 

Dünya daha yüksek bir bilince doğru gidiyor çünkü astrolojik olarak sonsuzlukta yıldız sistemimiz ışığın en yüksek olduğu noktaya “yani bilincin en yüksek olduğu nokta!”.

Yaklaştığı zaman dünyada yaşayan herkesin bilincinin en yüksek noktada olduğu, teknolojinin ve tüm bilgeliğin en yüksek noktaya ulaştığı hatta insanların toplu aydınlanma ve uyanışlar yaşadıkları bir dönem oluyor. Lakin bunun yanında ışıktan, en yüksek bilinçten ve sonuç olarak sevgiden en uzak olduğumuz noktada olduğumuz zaman “bundan 3 bin yıl önce oradaydık!” Anne babanın kendi çocuğunu öldürdüğü, çocukların kendi anne babasına karşı hiçbir sevgi hissetmediği, toplumda ve her bireyde bilincin, teknolojinin, farkındalığın en düşük noktada olduğu zamanlar oluyor. Savaşlar, toplu cinayetler, katliam ve inanç veya çeşitli düşünce ayrılıklardan kaynaklı, insanlar sonsuzluktaki en yüksek bilinçten ışıktan uzak oldukları için sevgisizlikten her şeyi yapabiliyorlar. Elbette en karanlık nokta ile en aydınlık ışığın bilincin en yüksek olduğu nokta arasındaki yolculuk 20 bin gibi bir süreçten bahsediyoruz. En karanlık noktadan yeni çıktığımız ve şuna ışığa en yüksek bilince doğru gittiğimiz süreçte bütün dünya günden güne daha fazla farkındalıklar yaşıyor ve uyanışa doğru gidiyor ama hala bilinç çok düşük!

Şu an bilim insanları ve tüm dünya teknolojik ya da bilimsel olarak çok şey bildiklerini zannediyorlar ama gerçekten astrolojik olduğumuz noktada varacağımız noktaya göre hiçbir şey bilmiyorlar. Hala ışıktan çok uzaktayız. Lakin günden güne yaklaşıyoruz. Şu an dünyada yaşanan her şey astrolojik olarak tarihin kendin tekrar etmesi ama günden güne daha aydınlık ve daha fazla farkındalıklar ile ilerleyen bir süreçte ilerliyor. İleri yıllarda savaşlar, depremler, ekonomik krizler ve her şey dünyanın dört bir yanında farklı dönemlerde olacak! Şu an çok büyük güce sahip ülkeler güçsüz ve çok güçsüz olan ülkeler güçlü olacak!

Arap ülkeleri çok büyük zenginlik sürecinin içinden şu an geçerken ileriki dönemde ellerindeki tüm altınları satacak noktaya gelecekler. Ve oldukları ülkeleri işsizlik ve yokluktan tek edecekler. Rusya bölünecek, Çin binlerce yıldır devam ettirdiği istikrarını kaybedip bölünecek, Hindistan hayaller ötesinde dünya hakimi olurken, Amerika bölünecek, İngiltere kraliyet ailesi bitecek, Rusya bölünecek hatta topraklarını satacak, Güney Amerika savaşlar yalayacak atom bombası yada büyük nükleer patlama gibi büyük olaylar ile karşılaşacak ve arkasından çok büyük yükselişe geçecek, Türkiye’nin toprakları genişleyecek, farklı lekelerde topraklarında olacak, doğal kaynakları daha fazla çıkacak, Türkiye çok zengin olacak, dünyanın hiçbir yerinde bulunamamış kadar eski şok edici tarihi antik şehirler çıkacak, Türkiye’nin topraklarında yer altından eski bir uzak gemisi kalıntıları çıkacak ve dünyanın dikkati buraya odaklanacak, Türkiye’de Hollywood ve Bolywood gibi bir şehir alan kurulacak ve film ve dizi sektöründe hayaller ötesinde yükseliş yaşayacak, döviz şu anki gibi kalmayacak ve inanılmaz bir düşüş yaşayacak!

Türkiye’de şu an önemsemediğiniz, almaya değer görmediğiniz ufacık tarlalar bile milyon dolarlar edecek! İleride Türkiye’nin her hangisi bir yerinden almadığınız her toprak parçası için bin pişman olacaksınız. Avrupa Türkiye’yi kendine katmak almak isteyecek ama Türkiye girse bile çıkacak ve istemeyecek! Türk pasaportu bir Amerika, İngiltere ya da Avrupa pasaportundan çok daha değerli ve güçlü olacak! Eğer ki tarihine bakarsanız her zaman bir döngünün olduğunu hiçbir şeyin aynı şekilde kalmadığını göreceksinizdir.

Benim 2016 yılından bu yana köşe yazıların ve sosyal medyada yazdıkların söylediklerim gerçekleşti ve hala gerçekleşmeye devam ediyor.

Benim 2016 yılından bu yana köşe yazıların ve sosyal medyada yazdıkların söylediklerim gerçekleşti ve hala gerçekleşmeye devam ediyor.

Zamanlar, bana inanmayanlar, dalga geçenler ve egolarının illüzyonunda benim söylediklerime değer vermeyenler bin pişman oldular ama bana güvenen inan ve dediklerimi yapanlar şu an zenginler, ev sahibi oldular ve hayatlarında çok büyük yükseliş ve açılımlar oldu. Astrolojik haritasında beşinci yani ön görü evinde muhteşem pozitif açıları olan benim siz değilsiniz. Yaşamın içinde herkesin farklı yetenek ve çok güçlü etkileri var. Benim astrolojik haritamdaki beş evimdeki Jüpiter’in muhteşem konumundan dolayı beni takip eden, seven inana ve kitaplarımı okuyan, videolarımı seyreden ve bana kendini açan takipçilerim çok pozitif etkileniyorlar ve bunu binlerce insan ile beraber hep beraber yaşıyorum.

Elbette bende bu sırada kendi insan deneyimimden geçiyorum ama böyle bir etki ile yaşadığımızda çok net görüyor ve biliyorum. Yüzden korku senaryoları, negatif söylemlerde bulunan insanlar ve geleceğe karşı olumsuz söylemlerde bulunan nişanları takibi, dinlemeyi ve okutmayı bırakın! Bu insanlar çok büyük bir karma yaratıyor ve yaptıklarının bedelini kendi hayatlarında ödeyecekler. Gerçekleri söylüyorlar ise yanında her gecenin gündüzünün olduğunu, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, zor dönemlerin arkasından nizamdan iyi günlerinden geleceğin söylemeliler.

Ben 2017 Hürriyet köşe yazılarımda şu an içinden geçtiğimiz süreçleri sene sene tüm gelişimleri ekonomik sıkıntılar, depremler, değişikler, savaşlar. Covid süreci ve covid sürecinde aşıların çıkış tarihlerinden bitişine kadar herkesten önce yazdım. Şimdide söylüyorum her şey çok güzel olacak! Korkmayın! Sevin, sevilin, farkındalığa yönelin, bu kısa hayatınızda mümkün olduğu kadar daha fazla aydınlanmaya odaklanın çünkü öldüğünüz zaman bu deneyiminizden tek götürebileceğiniz şey yükselmiş, aydınlanmış ve daha fazla farkındalığa ulaşmış bilinciniz! O yüzden en büyük yatırımı kendi farkındalığınızdan, bilincinize, aydınlanma ve uyanışınıza yapmalısınız. 

2024 Ocak’ta yazdığım yazı:

Not: bu öngörülerimi çok öncesinde Can Aydoğmuş YouTube kanalımda ve diğer sosyal medya hesaplarımda bir kısmını yazmış hatta 2024’e girerken televizyonda yılbaşı gecesinde anlattım. O yüzden aslında çok daha öncesinde söyledim ama söz uçar yazı kalır diyerek artık yazacağım :)

Astrolog Can Aydoğmuş’dan 2024 öngörüleri

Astrolog Can Aydoğmuş’dan 2024 öngörüleri

2024 Şubat ile 2025 Haziran arası THY, Türk Hava Yolları ve Türkiye’deki hava yolu şirketleri çok pozitif gelişmeler ve yükselişler yaşayacaklar

2024 Şubat ile 2025 Haziran arası veya en geç 2025 Aralık ayına kadar Türkiye devletinin yönetimindeki çok önemli, en yüksek noktadaki bazı insanlar sağlık ya da çeşitli sebeplerden çalışmayı bırakma durumunda olacaklar ve hükümet değişecek.

2024 Ocak Ayın ile 2025 Mayıs arası Türkiye’ye çok ses getirecek, büyük yatırımlar yapılacak ve özellikle teknoloji alanında büyük yatırımlar Türkiye’ye yapılacak. Teknoloji dışında da çok ses getiren yatırımlar olabilir.

2017 yılından itibaren Türkiye 2023 yılı sonrası yükselişe geçiyor dedim ve özellikle 2024 yılı ile 2028 Mart arası Türkiye’nin çok büyük yükseliş yaşadığına, itibarının arttığına ve büyük saygınlık kazandığın, bütün dünya tarafından daha fazla dikkat çektiğine, bilindiğine, popüler olduğuna ve talep gördüğüne şahit olacaksınız. 

2024 Ocak ile 2024 Mayıs arası Türkiye iş hayatından büyük kazançlar elde edecek.

2024 Ocak ile 2024 Mayıs arası Türkiye yeni dostluklar edinecek ve eski dostları arkadaşlarından yana da mutlu olacak. Buna Türkiye’nin dış ilişkileri adına yeni pozitif gelişmeler yaşanacak veya eski ilişkiler daha iyiye gidecekte diyebiliriz.

2024 Ocak ile 2024 Mayıs arası Türkiye büyük organizasyonlara imza atacak ve organizasyonlarında başarılı olacak…

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye hastaneler, sağlık alanları ve doktorlar ile ilgili pozitif gelişmeler haberler yaşayacak. Hastanelerde büyüme olabilir ya da sağlık tıp alanında başarılar elde edilebilir.

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye’de kalp ameliyatı ya da kalp üstüne tedavi adına büyük başarı ve pozitif gelişmeler olacak.

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası hapishaneler ile ilgili özgürleştirici haberler ortaya çıkabilir. Genel af çıkabilir ya da Türkiye’deki insanlarında mutlu edecek bir tür hapishaneler ve ceza almış insanlar ile ilgili pozitif etki yaratacak af çıkabilir. 

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası özellikle öğrenciler, üniversiteler ve gençlerin yürüyüşleri, baş kaldırmaları ya da çeşitli olaylar gündem olabilir. 

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye’deki üniversiteler, devlet kurumları ve devlet yöneticileri için çok zor bir dönem.

Özellikle 2024 Mayıs ile 2025 Mayıs arası veya en geç 2025 Mayıs ile 2026 Mayıs bence astrolojik olarak kesin olarak Türkiye’deki emeklilik konusu ile ilgili Türkiye’deki insanlar çok mutlu olacaklar! Emeklilik sorunları çözülebilir. Ve emeklilik konusu ile nasıl olacak bilmiyorum ama pek çok yönden ya da özellikle bazı yönlerden çok pozitif gelişmeler olacak!

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye’de ev fiyatlarında düşüş ama işyeri fiyatlarında yükseliş olacak. Özellikle fabrika yapılabilecek topraklar çok değerlenecek. Özellikle bu dönem uygun fiyata ev, toprak ve işyeri bulursanız mutlaka alın. Türkiye’nin toprakları çok değerlenecek ama çoookkk…

Türkiye’nin her yerine büyük fabrikalar kurulacak…

Türkiye’nin her yerine büyük fabrikalar kurulacak…

Türkiye’ye 2024 Şubat ile 2027 Haziran arasında Hollywood ve Bollywood gibi çok büyük bir film dizi alanının kurulacağına böyle bir şehir bile kurulabilir.

Türkiye film ve dizi sektöründe dünya çapında büyüyecek, ödüller, başarılar elde edecek ve film dizi alanında çok büyük pozitif yönde gelişmeler yaşayacak!

Türk veya Türk vatandaşı oyuncular dünya çapında büyük başarılar elde edebilir.

2024 Ocak ile 2025 Mayıs arası tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilemediğim, Türkiye topraklarında ve evler ile ilgili kentsel dönüşüm gibi bir gündem olacak.

2024 Şubat ile 2025 Mayıs arası Türkiye’de önemli bir siyasetçinin hamilelik, doğum ya da annelik ile ilgili söyleyeceği sözler gündem olacak…

2024 Mayıs ile 2025 Mayıs arası özellikle İstanbul Üniversitesi için zor bir dönem olabilir.

Fenerbahçe’nin 2025 Mayıs ya da 2025 sonrası yükseliş süreci başlayacak!

En geç Fenerbahçe futbol takımı astrolojik olarak artık 2026 itibari ile mutlu olur ama belki 2025 tende başlar. Yönetiminde çok ciddi değişimler olacak!

Bunların hiç birisi yatırım tavsiyesi değildir. YTD

Önümüzdeki dönem çok şans getiren banka hesabı açmanız, şirket kurmanız ya da herhangi bir yeni başlangıç yapmanız için tarih ve saat paylaşacağım. Takipte kalın.

Yazılarıma devam edeceğim. 

Sizi seven bir Can… 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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