Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemek için yaşayanlardan mısınız, yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Hangisi olursanız olun, yemeklerle ilgili komik paylaşımların tadını çıkartacağınızdan eminiz! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi mizaha doyuran kişiler vardı. Hem güldük hem de mizaha olan açlığımızı giderdik.
Gelin bakalım bu haftanın seçkisinde kimler, neler var?
Gayet geçerli bir sebep.
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Tadının kötü olma ihtimali de yoktur mesela.
Ne ayaksın sen?
👇🏻
Birazdan naneyi yiyeceksin, benden söylemesi.
Ah yalan dünya
Yemeye karar verdiğin son fındıktır eminim ki.
👇🏻
"Yok iyiyim kanka" dediğimizde biz.
👇🏻
👇🏻
Hayır!!
Çayı şekersiz içenlerin hazırladığı atıştırmalık tabağı.
Tadımız kaçtı durduk yere iyi mi?
Aa ne güzel desen yapmışlar.
👇🏻
Aşık olunca bizdir.
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Tespit gibi tespit.
👇🏻
Haftaya görüşürüz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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