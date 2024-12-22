onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 13:19 Son Güncelleme: 22.12.2024 - 13:37

Yemek için yaşayanlardan mısınız, yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Hangisi olursanız olun, yemeklerle ilgili komik paylaşımların tadını çıkartacağınızdan eminiz! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi mizaha doyuran kişiler vardı. Hem güldük hem de mizaha olan açlığımızı giderdik.

Gelin bakalım bu haftanın seçkisinde kimler, neler var?

Gayet geçerli bir sebep.

Gayet geçerli bir sebep.
twitter.com

Tadının kötü olma ihtimali de yoktur mesela.

Tadının kötü olma ihtimali de yoktur mesela.
twitter.com

Ne ayaksın sen?

Ne ayaksın sen?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Birazdan naneyi yiyeceksin, benden söylemesi.

Birazdan naneyi yiyeceksin, benden söylemesi.
twitter.com

Ah yalan dünya

Ah yalan dünya
twitter.com

Yemeye karar verdiğin son fındıktır eminim ki.

Yemeye karar verdiğin son fındıktır eminim ki.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Yok iyiyim kanka" dediğimizde biz.

"Yok iyiyim kanka" dediğimizde biz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Hayır!!

Hayır!!
twitter.com

Çayı şekersiz içenlerin hazırladığı atıştırmalık tabağı.

Çayı şekersiz içenlerin hazırladığı atıştırmalık tabağı.
twitter.com

Tadımız kaçtı durduk yere iyi mi?

Tadımız kaçtı durduk yere iyi mi?
twitter.com

Aa ne güzel desen yapmışlar.

Aa ne güzel desen yapmışlar.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Aşık olunca bizdir.

Aşık olunca bizdir.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tespit gibi tespit.

Tespit gibi tespit.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Haftaya görüşürüz!

Haftaya görüşürüz!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın