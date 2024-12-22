Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemek için yaşayanlardan mısınız, yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Hangisi olursanız olun, yemeklerle ilgili komik paylaşımların tadını çıkartacağınızdan eminiz! Bu hafta da yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla hepimizi mizaha doyuran kişiler vardı. Hem güldük hem de mizaha olan açlığımızı giderdik.

Gelin bakalım bu haftanın seçkisinde kimler, neler var?