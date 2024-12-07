Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
2024 yılının son haftalarına geldik artık. Bu hafta da yemekleri mizahlarına alet ederek güldüren pek çok kullanıcı vardı. Özellikle zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yüzümüzü güldüren paylaşımlar, iyi ki var! Bu haftanın en çok güldüren yemekli tweetlerine de beraber bakmak ister misiniz?
Mizaha doyacağınızdan hiç şüphemiz yok!
Hadi başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hiç bu yapılır mı öğretmen hanım?
Ayy yerim sizi
👇🏻
👇🏻
Peki erkek eli nasıl mı oluyor?
Hepsi de çok lezzetli duruyor.
👇🏻
👇🏻
Tebrikler bütün ekibe.
Öff ne can sıktı şu an.
👇🏻
Yağ değerleri yerinde bir sarma gibi.
Aminnn
Beyaz pilav.
"Greenland (Grönland) sanmıştım"
Salçasız nar hiç olmadı.
Yavaşça aşağı kaydırın.
Burada tartışma çıkar, vaziyet alın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın