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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 16:36

2024 yılının son haftalarına geldik artık. Bu hafta da yemekleri mizahlarına alet ederek güldüren pek çok kullanıcı vardı. Özellikle zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yüzümüzü güldüren paylaşımlar, iyi ki var! Bu haftanın en çok güldüren yemekli tweetlerine de beraber bakmak ister misiniz?

Mizaha doyacağınızdan hiç şüphemiz yok!

Hadi başlayalım.

Hadi başlayalım.
twitter.com

Hiç bu yapılır mı öğretmen hanım?

Hiç bu yapılır mı öğretmen hanım?
twitter.com

Ayy yerim sizi

Ayy yerim sizi
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Peki erkek eli nasıl mı oluyor?

Peki erkek eli nasıl mı oluyor?
twitter.com

Hepsi de çok lezzetli duruyor.

Hepsi de çok lezzetli duruyor.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Tebrikler bütün ekibe.

Tebrikler bütün ekibe.
twitter.com

Öff ne can sıktı şu an.

Öff ne can sıktı şu an.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Yağ değerleri yerinde bir sarma gibi.

Yağ değerleri yerinde bir sarma gibi.
twitter.com

Aminnn

Aminnn
twitter.com

Beyaz pilav.

Beyaz pilav.
twitter.com

"Greenland (Grönland) sanmıştım"

"Greenland (Grönland) sanmıştım"
twitter.com

Salçasız nar hiç olmadı.

Salçasız nar hiç olmadı.
twitter.com

Yavaşça aşağı kaydırın.

Yavaşça aşağı kaydırın.
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Burada tartışma çıkar, vaziyet alın!

Burada tartışma çıkar, vaziyet alın!
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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