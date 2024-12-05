Sahte Bir Paranın Üzerindeki Komik Detay Goygoyculara Bol Malzeme Çıkardı

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde sahte dolar basıldığı iddiaları yer alıyor. Öyle ki sahte paraların para sayma makinesinden bile geçtiği söyleniyor. Sahte paraların son derece gerçekçi olduğu söylenirken bu kez sosyal medyada bir sahte para fotoğrafı paylaşıldı. Fakat bu sahte paranın sahte olduğunu anlamak hiç de zor değil! Nasıl mı?

Gelin, sahte bir paranın üzerindeki komik detaya bakalım.