Sahte Bir Paranın Üzerindeki Komik Detay Goygoyculara Bol Malzeme Çıkardı
Sahte Bir Paranın Üzerindeki Komik Detay Goygoyculara Bol Malzeme Çıkardı
Son günlerde Türkiye'nin gündeminde sahte dolar basıldığı iddiaları yer alıyor. Öyle ki sahte paraların para sayma makinesinden bile geçtiği söyleniyor. Sahte paraların son derece gerçekçi olduğu söylenirken bu kez sosyal medyada bir sahte para fotoğrafı paylaşıldı. Fakat bu sahte paranın sahte olduğunu anlamak hiç de zor değil! Nasıl mı?
Gelin, sahte bir paranın üzerindeki komik detaya bakalım.
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Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu, piyasada yer aldığı iddia edilen sahte paralardı.
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Öyle ki canlı yayına katılan para sayma makineleri ana bayii sahibi, sahte dolarların ne kadar gerçekçi olduğunu göstermiş, sunucu da şaşkınlık dolu anlar geçirmişti.
Bu kez sosyal medyada ise sahte bir para paylaşıldı. Fakat bu paranın sahte olduğunu anlamak hiç de zor değil! 😂
Gelin birbirinden komik yorumlara bi' bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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