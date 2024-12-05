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Sahte Bir Paranın Üzerindeki Komik Detay Goygoyculara Bol Malzeme Çıkardı

Sahte Bir Paranın Üzerindeki Komik Detay Goygoyculara Bol Malzeme Çıkardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 12:45

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde sahte dolar basıldığı iddiaları yer alıyor. Öyle ki sahte paraların para sayma makinesinden bile geçtiği söyleniyor. Sahte paraların son derece gerçekçi olduğu söylenirken bu kez sosyal medyada bir sahte para fotoğrafı paylaşıldı. Fakat bu sahte paranın sahte olduğunu anlamak hiç de zor değil! Nasıl mı?

Gelin, sahte bir paranın üzerindeki komik detaya bakalım.

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Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu, piyasada yer aldığı iddia edilen sahte paralardı.

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan konusu, piyasada yer aldığı iddia edilen sahte paralardı.

50 ve 100 dolarlık sahte banknotların para sayma makinesinden bile geçtiği iddia edildi. Banka ve Kapalıçarşı esnafının dolar alımını durdurduğu söylenmeye başladı.

Öyle ki canlı yayına katılan para sayma makineleri ana bayii sahibi, sahte dolarların ne kadar gerçekçi olduğunu göstermiş, sunucu da şaşkınlık dolu anlar geçirmişti.

Öyle ki canlı yayına katılan para sayma makineleri ana bayii sahibi, sahte dolarların ne kadar gerçekçi olduğunu göstermiş, sunucu da şaşkınlık dolu anlar geçirmişti.

Bu kez sosyal medyada ise sahte bir para paylaşıldı. Fakat bu paranın sahte olduğunu anlamak hiç de zor değil! 😂

Bu kez sosyal medyada ise sahte bir para paylaşıldı. Fakat bu paranın sahte olduğunu anlamak hiç de zor değil! 😂
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Gelin birbirinden komik yorumlara bi' bakalım.

Gelin birbirinden komik yorumlara bi' bakalım.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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