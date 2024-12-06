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"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımına Gelen Birbirinden İlginç İtiraflar

"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımına Gelen Birbirinden İlginç İtiraflar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 18:11

Sosyal medyada sık sık birbirinden farklı akımlar çıkıyor ortaya. Bu kez de kullanıcılar eşleriyle, arkadaşlarıyla yaptıkları 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımına katılmaya başladı. Bu akımda karşınızdaki kişinin bilmediği bir şeyi itiraf ediyor ve yargılanmıyorsunuz! Video olarak başlayan dinliyoruz ve yargılamıyoruz akımı sosyal medya paylaşımlarına da dönüşmeye başlayınca, ortaya birçok itiraf döküldü.

Gelin bakalım, sizler bu itirafları yargılayacak mısınız?

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Sosyal medyanın son akımı: Dinliyoruz ama yargılamıyoruz.

Sosyal medyanın son akımı: Dinliyoruz ama yargılamıyoruz.

Bu akıma dahil olan kişiler, eşleriyle, sevgilileriyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla birbirlerinden sakladıkları masum sırları açıklıyor. Karşıdaki kişi de bu itirafı yargılamıyor, sadece dinliyor. 

Masum gibi görünen bu akımdan sonra birçok kişi arasında dengelerin değiştiğine yemin edebiliriz!

Çekilen videoların ardından akım bu kez de paylaşımlara sıçradı. Birbirinden ilginç itiraflar da gelmeye başladı.

Çekilen videoların ardından akım bu kez de paylaşımlara sıçradı. Birbirinden ilginç itiraflar da gelmeye başladı.
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Yargılamak serbest mi değil mi, ona siz karar verin!

Yargılamak serbest mi değil mi, ona siz karar verin!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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