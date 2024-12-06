"Dinliyoruz ama Yargılamıyoruz" Akımına Gelen Birbirinden İlginç İtiraflar

Sosyal medyada sık sık birbirinden farklı akımlar çıkıyor ortaya. Bu kez de kullanıcılar eşleriyle, arkadaşlarıyla yaptıkları 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımına katılmaya başladı. Bu akımda karşınızdaki kişinin bilmediği bir şeyi itiraf ediyor ve yargılanmıyorsunuz! Video olarak başlayan dinliyoruz ve yargılamıyoruz akımı sosyal medya paylaşımlarına da dönüşmeye başlayınca, ortaya birçok itiraf döküldü.

Gelin bakalım, sizler bu itirafları yargılayacak mısınız?