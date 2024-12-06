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Bir X Kullanıcısı ATV'nin Yeni Dizisi Holding'i Succession'a Benzetince Goygoy Konusu Oldu

Bir X Kullanıcısı ATV'nin Yeni Dizisi Holding'i Succession'a Benzetince Goygoy Konusu Oldu

yerli dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
06.12.2024 - 10:41

Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu'nun başrollerde oynadığı Holding dizisi atv'de yayınlanmaya başladı. Dizinin gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı söylendi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları diziyi HBO'nun ödüllü dizisi Succession'a benzetti. X/Twitter'da @PARANOlDANDR0ID adlı bir kullanıcının paylaşımına birbirinden ilginç yorumlar geldi. Gelin yorumlara birlikte bakalım.

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ATV'nin yeni dizisi Holding, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu'nun başrollerde oynadığı dizi Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan'ın, ailesinin içine girdikten sonra yaşananları konu alıyor.

ATV'nin yeni dizisi Holding, ilk bölümüyle ekranlara geldi. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu ve Caner Topçu'nun başrollerde oynadığı dizi Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan'ın, ailesinin içine girdikten sonra yaşananları konu alıyor.

Ancak dizi hem konusuyla hem de afişiyle HBO'nun ödüllü dizisi Succession'a benzetildi. X/Twitter'da @PARANOlDANDR0ID adlı bir kullanıcı, Holding ile Succession dizisinin afişlerini paylaştı.

Ancak dizi hem konusuyla hem de afişiyle HBO'nun ödüllü dizisi Succession'a benzetildi. X/Twitter'da @PARANOlDANDR0ID adlı bir kullanıcı, Holding ile Succession dizisinin afişlerini paylaştı.
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Kullanıcılar paylaşıma birbirinden dikkat çeken yorumlar yaptı. Gelin o yorumlara birlikte bakalım.

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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