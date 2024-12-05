"Bizimkiler" Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları

15 sezon kesintisiz yayınlanarak bu alanda Türkiye'nin 2. en çok sezona sahip dizisi Bizimkiler, bir dönemin vazgeçilmeziydi. Sımsıcak hikâyesiyle 90'lı yıllarda her evde izlenen Bizimkiler bir Türk televizyon efsanesi. Ancak ne yazık ki Bizimkiler dizisinin çoğu oyuncusu şu an hayatta değil. Biz de Bizimkiler'de rol almış ve aramızdan ayrılan oyuncuları sizler için derledik.

İşte Bizimkiler dizisinin aramızdan ayrılan oyuncuları...