"Bizimkiler" Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
"Bizimkiler" Dizisinin Aramızdan Ayrılarak Yasa Boğan Efsane Oyuncuları
15 sezon kesintisiz yayınlanarak bu alanda Türkiye'nin 2. en çok sezona sahip dizisi Bizimkiler, bir dönemin vazgeçilmeziydi. Sımsıcak hikâyesiyle 90'lı yıllarda her evde izlenen Bizimkiler bir Türk televizyon efsanesi. Ancak ne yazık ki Bizimkiler dizisinin çoğu oyuncusu şu an hayatta değil. Biz de Bizimkiler'de rol almış ve aramızdan ayrılan oyuncuları sizler için derledik.
İşte Bizimkiler dizisinin aramızdan ayrılan oyuncuları...
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1. Dizide Bilge'nin okuldan sevgilisi Oğuz olarak izlediğimiz Yaşar Gaga, 2018 yılında vefat etti.
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2. Orhan Çağman, 18 Eylül 1997'de karaciğer rahatsızlığı nedeniyle çekimler devam ederken vefat etti.
3. Babaanne Leyla'yı canlandıran efsane aktris Güzin Özipek, 12 Ağustos 2000'de aramızdan ayrıldı.
4. Bizimkiler'in dayısı Yaman Okay, pankreas kanserinden 1993 yılında vefat etti.
5. Dizinin efsane karakteri Katil'i canlandıran Aykut Oray, 2009 yılında kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı.
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6. Yengeç Hüseyin olarak karşımıza çıkan Savaş Yurttaş, 2002 yılında akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
7. Yandan Çarklı Halil Efendi'yi canlandıran Oktay Sözbir, 2006 yılında vefat etti.
8. Bizimkiler'in israf düşmanı Sabri Bey'e hayat veren Mehmet Akan, 2006 yılında geçirdiği ameliyat sonrasında vefat etti.
9. Sabri Bey'in başına bela kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan, 2001 yılında aramızdan ayrıldı.
10. Tahta Kafa Raşit'i canlandıran Erdoğan Tuncel, 2012 yılında aramızdan ayrıldı.
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11. Muhasebeci Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer, 24 Ocak 2010'da vefat ederek aramızdan ayrıldı.
12. Dizinin Davut Usta'sı Selçuk Uluergüven, 2014 yılında vefat etti.
13. Bizimkiler'in ilk Şükrü Bey'i Savaş Dinçel, 2007 yılında iç kanama nedeniyle vefat etti.
14. Bakkal Yusuf'a hayat veren Tuncay Gürel, 2014 yılında aramızdan ayrıldı.
15. Dizide Nazif Hoca'yı canlandıran usta oyuncu Halit Akçatepe, 2017'de kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı.
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16. Uyanık kapıcı Cafer'i canlandıran Ercan Yazgan, 2018 yılında aramızdan ayrıldı.
17. Bizimkiler'in ikonik karakteri Cemil'i canlandıran Uğurtan Sayıner, 2021 yılında evinde vefat etti.
18. Dummkopf Halis'in annesi Ulviye'yi canlandıran Güzin Çorağan, 2022 yılında vefat etti.
19. Dizide Penguen'i canlandıran Tuncay Akça, 17 Ağustos 2024 günü kalp krizi geçirerek vefat etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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