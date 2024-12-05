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Ortalık Karışmıştı: Caner Toygar'dan Beklenen Esra Erol Açıklaması Geldi!

Ortalık Karışmıştı: Caner Toygar'dan Beklenen Esra Erol Açıklaması Geldi!

Esra Erol
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.12.2024 - 12:34

8 yıldır Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinden ayrıldığını duyurmuştu. Toygar'ın söz konusu hamlesinden Esra Erol'un haberi olmadığını kardeşi Eda Erol açıklarken Caner'den yeni bir paylaşım geldi. Esra Erol ve eşiyle hiçbir sorunu olmadığını belirten Caner, neden böyle bir paylaşım yaptığı konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar...

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İzdivaç programlarının yasaklanmasıyla beraber Esra Erol, "Esra Erol'da" programıyla ekranlara gelmeye başladı.

İzdivaç programlarının yasaklanmasıyla beraber Esra Erol, "Esra Erol'da" programıyla ekranlara gelmeye başladı.

Daha önce izdivaç programında damat adayı olarak yer alan Caner Toygar ise yeni konseptte muhabir olmuştu.

8 yıldır Esra Erol'la beraber çalışan Toygar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

8 yıldır Esra Erol'la beraber çalışan Toygar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Çünkü Caner, Esra Erol'un programından ayrıldığını ve iş aradığını duyurmuştu.

Bu içeriklerimizde bahsetmiştik:

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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Caner'in ayrılığından kimsenin haberi olmadığını ve sosyal medyadan öğrendiklerini belirtirken Caner'den yeni bir duyuru geldi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Caner'in ayrılığından kimsenin haberi olmadığını ve sosyal medyadan öğrendiklerini belirtirken Caner'den yeni bir duyuru geldi.

Sosyal medya hesabından Esra Erol ve eşi Ali Özbir'le hiçbir sorunu olmadığını belirten Caner Toygar, ayrılık kararı alma sebebinin başka bir çalışanla tartışma yaşamasından kaynaklandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından Esra Erol ve eşi Ali Özbir'le hiçbir sorunu olmadığını belirten Caner Toygar, ayrılık kararı alma sebebinin başka bir çalışanla tartışma yaşamasından kaynaklandığını belirtti.

"Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi… Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla…"

"Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi… Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla…"

'Esra Hanım da Ali Özbir de eşim hamileyken böyle bir karara müsaade etmeyerek bir kez daha yanımda oldular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kısacası Esra Erol’da işimin başındayım.“

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İşte Caner Toygar'ın o paylaşımı:

İşte Caner Toygar'ın o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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