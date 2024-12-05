Ortalık Karışmıştı: Caner Toygar'dan Beklenen Esra Erol Açıklaması Geldi!
Ortalık Karışmıştı: Caner Toygar'dan Beklenen Esra Erol Açıklaması Geldi!
8 yıldır Esra Erol'da programında muhabirlik yapan Caner Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinden ayrıldığını duyurmuştu. Toygar'ın söz konusu hamlesinden Esra Erol'un haberi olmadığını kardeşi Eda Erol açıklarken Caner'den yeni bir paylaşım geldi. Esra Erol ve eşiyle hiçbir sorunu olmadığını belirten Caner, neden böyle bir paylaşım yaptığı konusuna açıklık getirdi. İşte detaylar...
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İzdivaç programlarının yasaklanmasıyla beraber Esra Erol, "Esra Erol'da" programıyla ekranlara gelmeye başladı.
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8 yıldır Esra Erol'la beraber çalışan Toygar, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla kafaları karıştırmıştı.
Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, Caner'in ayrılığından kimsenin haberi olmadığını ve sosyal medyadan öğrendiklerini belirtirken Caner'den yeni bir duyuru geldi.
Sosyal medya hesabından Esra Erol ve eşi Ali Özbir'le hiçbir sorunu olmadığını belirten Caner Toygar, ayrılık kararı alma sebebinin başka bir çalışanla tartışma yaşamasından kaynaklandığını belirtti.
"Bu paylaşımın nedeni ekip arkadaşlarımdan biri ile aramızda yaşanan bir şeydi… Her insan gibi hassas ve zor dönemlerden geçebiliyoruz. Ben de böyle bir dönemde yaşananlara fazlasıyla kırıldığım için bu kararı aldım. O an ki duyguyla…"
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İşte Caner Toygar'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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