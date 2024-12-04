Sözcü TV'den Ayrılan Ebru Baki'nin Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Sözcü TV'den Ayrılan Ebru Baki'nin Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
Sözcü TV'de Para Politika programını sunan Ebru Baki, kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Ebru Baki'nin gidişinin ardından programı kimin sunacağı merak konusu olmuştu. O isim sonunda belli oldu. Ebru Baki'nin gidişinin ardından kanal, deneyimli bir spikerle anlaşmaya vardı. Detaylar içeriğimizde...
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Sözcü TV'de Para Politika programını sunan Ebru Baki, yaptığı paylaşımla kanalla yollarını ayırdığını duyurmuştu.
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Sözcü TV'nin ardından TV100'le anlaşan Ebru Baki, Para Manşet programıyla geri dönerken Sözcü TV'de yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu.
Uzun süredir Ebru Baki'nin sunduğu Para Politika programını kimin sunacağı sonunda belli oldu.
Sözcü TV, Para Politika programı için Özlem Gürses'le anlaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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